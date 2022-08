Sestri Levante, amici e clienti al lavoro per riaprire i bagni Sottomarino all’indomani della tempesta

Genova. “La tromba d’aria che ha colpito Sestri è passata anche da noi, e non ha scherzato per niente. Ma grazie anche all’aiuto dei numerosissimi amici e clienti che con noi hanno lavorato senza sosta, che hanno scritto messaggi di affetto e sostegno, e dei bambini che hanno pulito la loro spiaggia con determinazione e cuore, dei nostri splendidi ragazzi del cast saremo operativi dal pomeriggio”.

Poco più di 24 ore di shock e di chiusura per il Sottomarino Beach, la spiaggia libera attrezzata sulla Baia delle favole, a Sestri Levante, una delle strutture più pesantemente colpite dalla grandine e dal vento che nella mattinata di giovedì 18 agosto hanno sferzato la città dei due mari.

Pannelli di legno divelti, sdraio e ombrelloni strappati alla spiaggia, cabine e altri arredi perforati dai chicchi di grandine sono solo alcuni dei danni registrati dai gestori dello stabilimento, attivo dall’estate del 2021.

Ma sin dalle prime ore dopo il fortunale, non appena calmate le acque, il passaparola si è messo in moto e in tanti si sono presentati spontaneamente in lungomare Descalzo, la dove fino a qualche tempo fa sorgeva l’Ottagono, per dare una mano ai ragazzi del Sottomarino.

Clienti e amici, aficionados e nuove conoscenze, anche tanti bambini e ragazzini armati di pale e rastrelli, tutti si sono messi a disposizione per sistemare la struttura quanto possibile per farla ripartire quasi da subito. E così nel pomeriggio di oggi, in tempo per il weekend che si preannuncia soleggiato e potenzialmente da sold out, le porte della spiaggia erano di nuovo aperte.

“Ieri mattina abbiamo provato un grande sconforto – racconta uno dei gestori, Enrico Usberti – ma la vicinanza di tante persone ci ha risollevato”.

L’attività balneare è solo una delle tante che hanno subito danni per questa ondata di maltempo. Balneari, albergatori, commercianti ma anche privati cittadini, residenti e turisti. Dai dehors distrutti alle auto con i finestrini frantumati. Si parla di circa un milione di euro complessivo di danni.

Un altro milione quello stimato dall’amministrazione comunale per i danni a scuole, parchi, case di riposo, illuminazione e semafori. Anche per questo Sestri Levante, così come il resto del territorio del Tigullio colpito, aspetta con ansia di sapere se sarà richiesto al governo, e dichiarato, lo stato di calamità.