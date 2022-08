Sestri Levante, al via il 40° Festival Estivo di Musica da Camera

Sestri Levante. Prosegue con successo il 40° Festival Estivo di Musica da Camera, organizzato dal Comune di Sestri Levante, dall’Associazione Musicale Ars Antiqua e da Mediterraneo Servizi.

Anche il concerto dello scorso 12 agosto, protagonisti il mezzosoprano Ida Maria Turri e il pianista Stefano Romani ha registrato il tutto esaurito e l’entusiamo del pubblico presente.

Il terzo appuntamento del Festival, programmato venerdì 19 agosto, presenta un deciso cambio di rotta a livello di repertorio.

Si tratta di un programma intitolato “La musica tra parole e immagini” che propone celebri colonne sonore tratte da film entrati nell’immaginario collettivo (The Draughtsman’s Contract, A zed and two noughts, The diary of Anne Frank, The Piano, La vita è bella, The mission, C’era una volta il West). Sono brani che devono avere una forte e immediata presa sul pubblico, evocando sentimenti ed emozioni.

M. Nyman, G. Gershwin, N. Piovani, J. Williams, E. Morricone gli autori di queste pagine che hanno fatto il giro del mondo. Da segnalare il pregevole lavoro di adattamento cameristico di valenti compositori quali Francesco Fiore e Luigi Giachino.

Le esecuzioni saranno affidate al trio Calliope, formato da Gian Marco Solarolo all’oboe, Alfredo Pedretti al corno e Cristina Monti al pianoforte.

L’Ensemble Calliope nasce nel 2000 come trio strumentale, con l’intento di valorizzare il repertorio originale per oboe, corno e pianoforte del periodo romantico. Grazie alla collaborazione con compositori del XX secolo, il trio allarga poi i suoi orizzonti includendo nei propri programmi pregevoli trascrizioni di significativi Autori del Novecento.

I componenti dell’ensemble, dopo i relativi diplomi presso i Conservatori di Milano e di Torino, hanno frequentato corsi di perfezionamento a Fiesole, ai Wienermeisterkurs, all’Accademia Perosi di Biella, al Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles e presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. L’ensemble ha tenuto centinaia di concerti in Italia per associazioni quali “Arion” di Sanremo, Sant’Eustorgio Musica di Arcore (Mi), Ars Antiqua di Sestri Levante (Ge), Rassegna “Piemonte in Musica” per “Rivoli Musica”, “Melzo Musica”, “Musica Aperta” di Gorizia, Festival Pianistico e Cameristico Biellese, Tres Incontri d’estate, Agimus, I Venerdì di Villa Carlotta, Amici dell’arte di Lugo e di Russi (Ravenna) e molte altre.

I componenti dell’ensemble da anni svolgono intensa attività artistica in tutta Italia e all’Estero, collaborando anche con formazioni orchestrali quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Teatro “La Fenice”, l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, l’Orchestra Sinfonica della RAI, I Pomeriggi di Milano, l’Orchestra Stabile di Bergamo e di Como, Milano Classica, Musica Rara, l’Orchestra della Svizzera Italiana, il Tactus Ensemble, l’Ottetto Classico di Milano ed altre. È stato recensito nel 2014 da Radio 3 nella trasmissione “Primo Movimento” e da Radio Classica il CD del trio Calliope “Un soffio di Romanticismo” dedicato a musiche di Mendelssohn e Reinecke

I concerti si svolgono presso la Sala Agave del Convento dell’Annunziata, in via Portobello a Sestri Levante, con inizio alle ore 21.15. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al n 3664876633 (dalle 14.30 alle 16.30) o alla mail festivalestivosestri@libero.it a partire da 7 giorni prima di ogni concerto. L’apertura della sala è alle 20.30. Non sarà consentito l’ingresso a spettatori non prenotati e dopo l’inizio del concerto. L’uso della mascherina non è obbligatorio ma raccomandato.