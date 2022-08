Serie B: Genoa subito vincente, Yeboah stende il Venezia

VENEZIA 1 (68′ Johnsen) vs GENOA 2 (38′ Portanova, 87′ Yeboah)

Venezia. Buona la prima del Grifone per la stagione 2022/2023 del campionato di Serie B. Una prestazione corale positiva, con la ricerca del gioco rapido ad alta intensità (come vuole il tecnico tedesco).

Il gol di Portanova a fine primo tempo sembrava poter lasciare spazio ad un raddoppio, ma i lagunari si sono riversarti in avanti trovando il pareggio con Johnsen: l’insicurezza di Martinez è da segnalare, decisiva per la marcatura del neoentrato.

Allora Blessin ha cambiato qualcosa e, con un ottimo Gudmundsson a fare da compagno di dai e vai, ritrova il vantaggio grazie alla rete di una delle sue mosse: Kelvin Yeboah, arriva oggi la sua prima rete, in un momento cruciale della gara.

Allo scadere il Venezia avrebbe trovato il nuovo gol del pareggio con Crnigoj, ma tutto reso vano da una posizione irregolare: il Genoa vince la prima e parte con il piede giusto.

Prossimo appuntamento la sfida casalinga con il Benevento, una rivincita per i campani dopo la Coppa Italia.

95′ Incredibile al Penzo! Il Venezia trova la rete con Crnigoj che insacca dopo una serie di deviazioni in area di rigore. Il giocatore si toglie la maglia e fa esplodere la tifoseria locale. I rossoblù protestano ma tutto sembra buono. Dopo qualche minuto, al momento del calcio d’inizio, Irrati fa due cose: prima annulla la rete per una segnalazione dal VAR (posizione irregolare di un giocatore arancioverde) e fischia la fine della gara: vince il Genoa!

94′ Ammonito Bani.

93′ Continuano gli attacchi del Venezia, manca ancora un minuto di gioco.

91′ Grande occasione per i lagunari! Lo strappo di Johnsen sussegue una sua conclusione da una bella posizione: stavolta Martinez respinge sicuro.

90′ Saranno 4 minuti di recupero.

89′ Fuori uno dei migliori in campo del Genoa, Alfred Gudmundsson, per far posto a Vogliacco: il Genoa deve tenere duro.

88′ Il Venezia cambia immediatamente per dare la spinta offensiva nel finale: fuori Pierini per Connolly.

87′ Il Genoa torna in vantaggio! Arriva il primo gol di Yeboah! Il neoentrato si libera in area di rigore con un numero, servendo poi Gudmundsson sul fondo che disegna un grande palla per il dai e vai: un colpo di testa che si insacca in rete.

84′ Continua ad attaccare il Genoa alla ricerca del gol del vantaggio, ma manca precisione negli ultimi metri e questo potrebbe rivelarsi decisivo per l’esito dell’incontro.

81′ Bani salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner, andando vicino a sfiorare la traversa.

79′ Doppio cambio per il Genoa: fuori Massimo Coda per Jagiello e Frendup per Ilsanker. Il centravanti diventa Yalcin.

78′ Ceccaroni trattiene Yeboah e si prende l’ammonizione da Irrati.

77′ Dopo un’azione veloce del Grifone arriva la conclusione da fuori di Milan Badelj: pallone fuori e rimessa dal fondo, si rimane sul 1-1.

73′ Rimane a terra Fiordilino dopo un contrasto con Yeboah. Ora si rialza il calciatore arancioverde, rientrato in campo per giocare.

71′ Occasione Genoa! Ekuban scatta dalla destra e serve il solito pallone in area: sulla traiettoria c’è Gudmundsson che finta e calcia in porta, trovando l’ottima risposta di Joronen. Nel frattempo entrano Yeboah e Yalcin per Portanova e lo stesso Ekuban.

69′ Doppio cambio per i locali: dentro Andersen e Crnigoj per Busio e Tessmann.

68′ Pareggia il Venezia! Johnsen approfitta di un erroraccio di Martinez sulla punizione di Pierini, non trattenendo la sfera che finisce tra i piedi del neo entrato.

63′ Portanova vicino alla doppietta! Dopo una situazione insistita, il numero 90 riesce a portare via la sfera e calciarla verso la porta: deviazione provvidenziale dell’estremo difensore.

62′ Genoa alla ricerca del raddoppio, giocando e sfruttando le qualità di corsa di Ekuban per passare dalle fasce all’interno dell’area.

60′ Secondo cartellino tra le fila del Venezia: è per Busio.

59′ Ekuban prova la rovesciata sull’angolo battuto da Pajac: buon tentativo, ma Joronen la fa sua agevolmente.

58′ Stavolta è Gudmundsson ad essere steso da un calciatore del Venezia: Zampano si becca la prima ammonizione per i lagunari.

55′ Occasionissima per il Venezia! Da un calcio d’angolo arancioverde il pallone spiove dalle parti del neoentrato Johnsen che, trovandosi a pochi passi dalla porta, non riesce a depositarlo in rete. Il Genoa sta soffrendo.

54′ Attacca il Venezia con Pierini che calcia da fuori cogliendo un attimo di apertura della difesa rossoblù: Martinez blocca e sventa il pericolo.

53′ Prima ammonizione della gara in arrivo per Gudmundsson, che fa fallo durante un tentativo di pressione.

50′ Pressing intenso del Genoa che mette in difficoltà lo sviluppo delle azioni arancioverdi, che comunque spingono in cerca del pari.

46′ Riparte il secondo tempo con un cambio offensivo per i padroni di casa: entra Johnsen per Zabala.

SECONDO TEMPO

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco: Genoa in vantaggio grazie alla rete di Portanova. Il Venezia ora è chiamato ad una reazione, mentre il Grifone deve continuare a giocare senza smettere di cercare il raddoppio. Positiva la prima parte di prestazione degli 11 rossoblù, che stanno cercando di creare situazioni interessanti in zona offensiva, difendendo compatti le ripartenze dei lagunari. I cambi saranno decisivi, da una parte e dall’altra.

43′ Percussione sulla destra del Genoa con Hefti, che riesce a servire un pallone insidioso in area ma nessuno dei suoi compagni intercetta: poteva essere una ghiotta occasione per il raddoppio.

40′ Ora il Venezia cerca di attaccare con maggior convinzione. Cantano i numerosi tifosi da Genova, venuti a sostenere la propria squadra.

38′ Portanova! Il Genoa è in vantaggio! Sugli sviluppi di una ripartenza, un ottimo Badelj riesce a servire un pallone a campanile per la corsa di Manolo Portanova: il numero 90 supera Joronen e segna lo 0-1.

32′ Ekuban prova a colpire la sfera di testa dalla punizione battuta da Badelj: palla fuori, calcio di rinvio per i lagunari.

31′ Busio calcia una punizione scaturita da un fallo di Badelj: pallone altissimo, scampato pericolo.

29′ Ancora Frendup! Il calciatore rossoblù stavolta in posizione più ravvicinata ne approfitta per colpire: altra deviazione, altro calcio d’angolo.

28′ Frendup si ritrova il pallone tra i piedi sugli sviluppi di un corner: la sua conclusione trova una deviazione che gliene fa guadagnare un altro.

26′ Buon ritmo per questa prima mezz’ora di gara, con le squadre che provano a farsi avanti per colpire.

23′ Badelj perde un pallone velenoso a centrocampo e Novakovich ne approfitta, andando a servire in profondità Haps. L’esterno arriva al limite e crossa, ma la direzione finisce fuori dal campo: brivido per il Genoa.

20′ Martinez riesce a respingere un colpo di testa pericoloso di Ceccaroni, liberatosi dalla marcatura su un calcio di punizione dalla sinistra.

17′ JORONEN STREPITOSO SU EKUBAN! L’attaccante rossoblù riceve una bella sponda di testa da Coda e si avvia verso la porta: l’estremo difensore la spedisce in angolo con un grande intervento di piede.

16′ Ancora Genoa pericoloso in avanti con Massimo Coda, che calcia verso la porta ma trova una deviazione in corner: il Grifone inizia a spingere.

14′ La prima palla gol della gara è per il Genoa! Portanova si libera sulla destra e riesce a crossare nel bel mezzo all’area di rigore: Ekuban c’è, ma il suo tiro al volo non ha esito positivo e la palla finisce alta sopra la traversa.

12′ Equilibrio tra le due squadre, anche se il Grifone sta leggermente spingendo di più: ma i lagunari sono attenti e rendono vana ogni abbozzo di iniziativa.

8′ Il Genoa cerca di attaccare ma il Venezia difende senza lasciare spazi liberi, pronto a ripartire al momento giusto.

6′ La prima conclusione della gara è del Venezia: Zampano calcia da 30 metri, il pallone finisce largo.

5′ Primi cinque minuti di gioco con il Grifone cerca di prendere in mano il pallino del gioco. Ma il Venezia è determinato a giocare.

1′ Partiti, il primo pallone è del Genoa.

PRIMO TEMPO

Questa sera inizia il percorso del Genoa per tentare la risalita immediata nella massima serie. Lo stadio Penzo di Venezia è già subito un terreno insidioso per il Grifone, contro una squadra rivoluzionata dal mercato ma al contempo temibile ed ambiziosa.

Le amichevoli precampionato e la Coppa Italia hanno portato buoni spunti, ma oggi per il Genoa è importante cercare di partire con il piede giusto perché, aspettando anche altre notizie dal mercato, e proprio una è seduta in tribuna (Mattia Aramu), il cammino verso la Serie A necessita di fame, gol e vittorie.

Le formazioni:

Venezia (4-3-3): Joronen, Zabala (46′ Johnsen), Ceccaroni, Wisniewski, Zampano, Tessmann (69′ Crnigoj), Busio (69′ Andersen), Fiordilino, Haps, Novakovich, Pierini (88′ Connoly).

Allenatore: Javorcic

A disposizione: Maenpaa, Hasanbegovic, Crnigoj, Bruno, Andersen, Ullman, Mikaelsson, Lral, Connolly, Svoboda, Modolo, Johnsen.

Genoa (4-2-2-2): Martinez, Hefti, Bani, Dragusin, Badelj, Frendup (81′ Ilsanker), Portanova (72’Yeboah), Gudmundsson (90′ Vogliacco), Coda (81′ Jagiello), Ekuban (72′ Yalcin).

Allenatore: Blessin

A disposizione: Semper, Sabelli, Melegoni, Czyborra, Vogliacco, Jagiello, Vodisek, Cassata, Yeboah, Yalcin, Isanker, Galdames.

Arbitro: Massimiliano Irrati

Assistenti: Affatato e Cipriani

Var: Piccinini

Avar: Peretti

Ammoniti: Zampano, Ceccaroni, Busio, Crnigoj (V); Bani e Gudmundsson (G)