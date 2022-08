Scuola, Piana e Garibaldi: “A Genova 3,2 milioni di euro grazie alla Lega”

Genova. “Una scuola sempre più innovativa sarà possibile anche in Liguria grazie alla Lega e all’impegno di Matteo Salvini. Alla provincia di Genova il Ministero dell’Istruzione ha destinato 3,2 milioni di euro dei 6 complessivi che arriveranno nella nostra regione per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali”. Lo dicono in una nota Alessio Piana e Sandro Garibaldi, consiglieri regionali della Lega.

“Il finanziamento servirà a rendere più moderni gli spazi di apprendimento, garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bimbi in accordo con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 – come previsto dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione” aggiungono.

“Un’altra promessa che la Lega ha mantenuto” concludono.