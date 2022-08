Scuola, Lista Toti: “Dal Pnrr 190 milioni per i primi cicli di insegnamento, altri 80 per la formazione. E l’ammodernamento edilizio”

Genova. “C’è una profonda differenza tra noi e gli altri. Quello che noi promettiamo sono le cose che abbiamo già fatto nel concreto dove amministriamo”.

“Si tratta – spiega la Lista Toti – di una frase di Giovanni Toti che è stata un punto fermo della presentazione di “Noi Moderati” e che quotidianamente trova conferma in questo avvio di campagna elettorale in cui tutti promettono tutto e annunciano di più, dando forza alla posizione della nostra lista di Italia al Centro in Liguria”.

“La scuola – uno dei settori in cui l’impegno dei moderati è stato sottolineato con maggior forza – non ha bisogno di idee strane, ma di interventi veri. Quelli che in Liguria possiamo raccontare grazie ai numeri e grazie al lavoro del presidente Giovanni Toti e del nostro assessore alla Formazione Ilaria Cavo. Non una volta, una tantum, non con un annuncio spot, ma con l’impegno costante. Solo confrontandosi tutti i giorni con gli uffici, con gli istituti scolastici, con il ministero è possibile oggi guardare all’arrivo in Liguria di complessivi 190 milioni di euro dal Pnrr per le scuole. Si è parlato dei più recenti 37 milioni del Piano Scuola 4.0 che serviranno a trasformare centinaia di classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro”.

E continua: “Ma questi soldi arrivano dopo che la nostra Regione e il lavoro del nostro assessore avevano ottenuto 26 milioni per realizzare scuole innovative, 91 milioni per ridurre il divario nei servizi educativi dal settore 0-6 anni fino alle scuole dell’infanzia, 5 milioni per mense e tempo pieno, 3,9 milioni per favorire attività sportive, 11,6 milioni contro la dispersione scolastica, 15 per la messa in sicurezza e il recupero degli edifici”.

“Sulla formazione siamo stati precursori con i progetti degli Its e ancora dal Pnrr arriveranno ulteriori 50 milioni per potenziare questo strumento che è diventato un modello per tutta l’Italia. Risorse che si andranno ad aggiungere agli altri 30 milioni già previsti per la Liguria nei prossimi anni. Numero complessivi che raccontano non promesse elettorali ma risultati già ottenuti dagli amministratori liguri di Italia al Centro guidati dl presidente Toti” prosegue la Lista Toti.

E conclude: “Oltre all’assessore Cavo, il collega Marco Scajola, responsabile dell’Edilizia ed espressione della nostra forza, è impegnato nella ristrutturazione e nell’adeguamento di diverse strutture scolastiche in tutta la Regione.

Non sono annunci spot sotto elezioni, sono il frutto di anni di amministrazione seria che porta a casa risultati”.