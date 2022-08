Scrutatori per le politiche 2022, il Comune prova a scongiurare l’incubo defezioni e il caos scrutini

Genova. Alla vigilia delle ultime elezioni amministrative a Genova, a giugno, comunali e municipali, e alle quali erano abbinati anche i cinque referendum sulla giustizia, erano diverse decine gli scrutatori e i presidenti di seggio che avevano dato forfait. Defezioni in extremis, con situazioni molto simili in diverse città italiane, che avevano messo a dura prova la complessa macchina organizzativa in moto per il più alto momento di democrazia.

Per ovviare al problema in quel caso era scattata, all’ultimo minuto, una catena di messaggi whatsapp per reperire personale disponibile, e quella “chiamata 2.0” era riuscita a risolvere la situazione.

Ma questa volta Tursi non vuole farsi trovare impreparato e prova ad agire preventivamente per comporre le squadre di tutte le 656 sezioni sul territorio comunale.

“Abbiamo attivato una mail a cui le persone si possono candidare come scrutatori per i seggi, dare la loro disponibilità, parliamo di quelle che sono presenti nell’albo ufficiale – spiega l’assessore comunale ai Servizi civici, Marta Brusoni – inoltre per evitare che ci siano problemi nel momento degli scrutini con attribuzioni dubbie o anche solo lungaggini abbiamo attivato un corso di formazione per i presidenti di seggio, che si svolgerà on line“.

Niente da fare, quindi, per l’attivazione del corso in presenza, come avveniva un tempo al centro civico Buranello e che in molti avevano apprezzato ma sia le dinamiche post pandemia sia i costi di organizzazione hanno ormai spinto questa, come tante altre attività, sul digitale.

Ad ogni modo il corso dovrebbe servire per mettere anche i presidenti di seggio alle prime armi nelle condizioni di non fare errori o di mettere in atto dei comportamenti illegittimi per ignoranza o noncuranza. Chiunque ricorderà il caos scrutini che era succeduto alle elezioni comunali.

Dall’1 al 26 agosto gli scrutatori hanno inviato la loro disponibilità alla mail assciviciscrutatori@comune.genova.it, in queste ore si procede alla nomina dei componenti dei seggi, presidenti compresi, e dopo il 5 settembre se qualcuno vorrà proporsi come sostituto potrà farlo scrivendo alla mail elettorale@comune.genova.it.

Questo perché non è detto che chi è stato nominato poi rispetti l’impegno, anche se senza un motivo valido si incorre in sanzioni anche molto salate: da 309 a 516 euro.

Quanto si guadagna per fare lo scrutatore o il presidente di seggio? I compensi corrisposti ai presidenti, agli scrutatori di seggio e ai segretari, salvo adeguamenti dell’ultimo minuto, saranno i seguenti:

seggi normali: presidente 187 euro; segretario 145 euro; scrutatore 145 euro

seggi speciali: presidente 90 euro; scrutatore 61 euro

L’impegno sarà su due o tre giorni, quello necessario all’allestimento, quello del voto e poi – per chi non ultimerà nella notte lo scrutinio – anche quello successivo. Nella scelta, l’ufficio comunale prediligerà studenti o disoccupati.

Se le disponibilità arrivate non saranno abbastanza per coprire i 2612 posti degli scrutatori (4 per ciascuna delle 653 sezioni) il Comune attingerà all’albo, e in caso non fosse ancora sufficiente, alle candidature dell’ultimo minuto. Anche per i presidenti di seggio, che vengono nominati dalla Corte d’Appello, esiste un albo a cui attingere.

“Rispetto alla tornata elettorale di giugno il lavoro dovrebbe essere più semplice – dice Brusoni – ci saranno una scheda per la Camera e una per il Senato e non ci sarà la possibilità di voti disgiunti quindi forse il lavoro dovrebbe spaventare di meno”.

Inoltre anche lo spettro del Covid, che ha tenuto in molti a casa, per timore di contagio o per contagio vero e proprio, dovrebbe essere meno forte rispetto ai mesi passati. Anche perché tante persone, nel frattempo, si sono ammalati e sono guariti.

Per due scuole niente seggi. Intanto, nell’ambito della riorganizzazione dei seggi, il Comune ha deciso di evitare che due scuole d’infanzia debbano sospendere l’attività per ospitare le urne.

Si tratta della scuola d’infanzia comunale Villa Dufour nel municipio Medio Ponente e della scuola d’infanzia Tollot occidentale nel municipio Centro Ovest. I seggi saranno spostati rispettivamente nella primaria Sbarbaro/Ic Cornigliano e nella primaria Cicala. La misura coinvolge complessivamente 1340 e due sezioni di materna.

Come si vota?

Il giorno delle elezioni tutte le persone con più di 18 anni di età si troveranno davanti una scheda elettorale per la Camera e una per il Senato. Si potrà votare tracciando una croce o sul nome del candidato o della candidata all’uninominale o sul nome del partito scelto. Una doppia croce (se il candidato e il partito sono ovviamente della stessa parte politica) sarà pure considerata valida come scelta rafforzativa. Non sarà possibile invece scegliere un candidato all’uninominale e un partito che non supporti la sua coalizione, o viceversa.

Se si barra il nome del candidato all’uninominale, sarà distribuito in modo proporzionale a tutte le liste che lo sostengono. Mentre se il partito è uno solo, prenderà tutti i voti dati al rappresentante selezionato per l’uninominale.

Se invece si sceglie di barrare il simbolo del partito, con a fianco la lista bloccata dei candidati, i voti saranno distribuiti in maniera proporzionale in base al risultato raggiunto dal partito a livello nazionale, per la Camera, e regionale, per il Senato. Più voti prende un partito, più parlamentari ha possibilità di eleggere.