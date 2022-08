Scontro frontale sul Col di Nava: morto ingegnere di Cogoleto, grave anche la moglie

Ceva. Si chiamava Federico Pasini, ingegnere di 53 anni residente a Cogoleto, l’uomo che ieri pomeriggio alla guida della sua moto è rimasto gravemente ferito – poi morto in ospedale – in uno scontro frontale con un’automobile. Gravissima anche la moglie, Francesca Bruzzone, di due anni più giovane.

I fatti sono avvenuti ieri nei pressi di Montezemolo, in Piemonte, sulla strada provinciale 28 bis del Col di Nava, in località Fontanette.

In una leggera curva la due ruote dove viaggiava la coppia è stata centrata da una vettura, una Dacia Duster. La moto è finita contro il bordo strada, in terra. Ma l’impatto è stato violentissimo. La parte anteriore della moto è stata distrutta. La coppia, a terra, non dava segni di vita quando sono arrivati i soccorsi, sanitari, vigili del fuoco e carabinieri.

Pasini è spirato all’ospedale di Ceva. La moglie si trova ancora ricoverata all’ospedale Molinette di Torino. La coppia ha dei figli piccoli. Pasini lavorava in Ericsson. Sconvolta la comunità di Cogoleto.