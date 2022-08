Scontro auto-moto in via Rimassa, due feriti in ospedale: una donna in gravi condizioni

Genova. Incidente oggi in tarda mattinata in via Rimassa, nel quartiere genovese della Foce. Un’auto e una moto si sono scontrate e una persona è rimasta ferita in modo grave.

È successo poco dopo mezzogiorno. A bordo del mezzo a due ruote c’erano un uomo e una donna: quest’ultima è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Ferito anche il motociclista, in codice giallo nello stesso pronto soccorso.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca di Carignano e della Croce Gialla di San Fruttuoso, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso.

La dinamica è in fase di accertamento.