Scippi, furti e rapine in pochi giorni: di nuovo in manette il ladro di scooter che un vigile ha cercato di fermare sparando in aria

Genova. L’8 agosto insieme a un altro giovane mai identificato aveva rubato uno scooter e, di fronte agli agenti della polizia locale che gli avevano intimato l’alt dopo che era passato con il semaforo rosso, era fuggito a tutta velocità danneggiando alcune auto in sosta e poi abbandonando lo scooter. In quell’occasione uno dei vigili aveva sparato tre colpi di pistola in aria per cercare di spaventare i due, ma non era servito.

Il ragazzo era stato poi fermato da una pattuglia arrivata in ausilio poco dopo. Ai vigili aveva dichiarato di avere 16 anni, ma dagli esami antropometrici eseguiti all’ospedale Gaslini è invece risultato maggiorenne: per questo, F. U., originario del Marocco, a cui gli agenti della locale avevano trovato addosso anche due collanine e un borsello, era stato arrestato.

Processato per direttissima la mattina dopo era stato rilasciato dietro obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Qualche giorno dopo, il 13 agosto, F.U. era stato nuovamente denunciato a piede libero perché riconosciuto come l’autore del furto di uno scooter e del ferimento a una mano di un passante che aveva cercato di impedirglielo. I poliziotti delle volanti arrivano sul posto ma non fanno in tempo a raggiungerlo. In questo caso, senza la flagranza di reato l’arresto non è neppure scattato.

Ma non è finita visto che la stessa sera del 13 agosto il ragazzo viene trovato in stato di incoscienza per l’abuso di psicofarmaci e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino da dove però il giorno dopo scappa. Nel frattempo il sostituto procuratore Giuseppe Longo aveva chiesto e ottenuto l’aggravamento della misura. Il ragazzo è stato trovato ieri in un casolare nella zona di forte santa Tecla insieme a due minori provenienti proprio dalla struttura di via del Molo, al centro delle polemiche di questi giorni. I due minorenni sono stati riaccompagnati alla struttura mentre F. U. è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di San Fruttuoso.