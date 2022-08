Sbarchi dai traghetti e uno scontro tra un tir e una moto, code tra il porto e Genova Ovest

Genova. Traffico intenso all’altezza del nodo di viabilità tra il porto e il casello autostradale di Genova Ovest. Come segnalato anche dalla polizia locale dalle 9 di questa mattina si sono formate code tra lungomare Canepa, ma anche sul ponte dell’Elicoidale, in direzione del casello di Genova Ovest.

Ulteriori problemi per il traffico si sono generati dopo un incidente nel quale sono stati coinvolti un autoarticolato e un mezzo a due ruote. Non dovrebbero esserci feriti gravi – solo una persona soccorsa in codice gialle – ma l’ostacolo sulla carreggiata ha complicato la viabilità.

Le code sono legate soprattutto al flusso ingente di veicoli in uscita dai varchi portuali e diretti al casello di Genova Ovest. Ricordiamo che proprio oggi, nel tratto di autostrada che precede il casello, sotto la galleria fonica, inizieranno alcuni cantieri Aspi per cui in maniera alternata ci saranno delle riduzioni di carreggiata.