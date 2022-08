Santa Margherita, dal 22 agosto le domande per il sostegno al pagamento della Tari

Santa Margherita Ligure. A partire da lunedì 22 agosto 2022, per un mese, sino a giovedì 22 settembre 2022, potranno essere presentate, da parte dei cittadini di Santa Margherita Ligure, le domande per ricevere i contributi comunali di sostegno al pagamento della Tari per l’anno 2022.

Ai contributi di sostegno al pagamento della Tari per l’anno 2022 il Comune di Santa Margherita Ligure ha destinato una cifra complessiva pari a 45.000 euro, 5.500 euro dei quali in favore delle associazioni senza scopo di lucro, che collaborano con i Servizi alla persona del Comune svolgendo attività a sostegno della cittadinanza; e 2.600 euro a beneficio degli esercizi commerciali, che sono coinvolti nel progetto cittadino di recupero delle eccedenze alimentari.

Il bando che illustra nel dettaglio i requisiti e le modalità per accedere ai contributi, e il modulo da utilizzare per la compilazione della domanda sono disponibili accedendo direttamente dall’home page del sito del Comune di Santa Margherita Ligure, a questo link, oppure possono essere ritirati all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Santa Margherita Ligure, in corso Matteotti 75 o, in alternativa, all’Ufficio Protocollo, in piazza Mazzini 46.

“Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata per il nostro Comune – dichiarano il vicesindaco Emanuele Cozzio e l’assessora Beatrice Tassara – che tuttavia costituisce un segnale concreto di attenzione per le nostre famiglie e per quelle Associazioni che quotidianamente svolgono un lavoro importantissimo per la nostra comunità”.