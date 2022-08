San Quirico: si ribalta con l’autocarro, precipita da una fascia e muore

Genova. Tragedia questo pomeriggio in via San Quirico in Valpolcevera. Un uomo poco dopo le 17.30 si è ribaltato con il suo mezzo da lavoro, una autocarro, nei pressi dell’agriturismo Colture di Casa.

Purtroppo l’uomo è stato sbalzato dal mezzo ed è precipitato dal pendio. E’ morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 arrivata con l’automedica.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’autocarro che si trovava in bilico e la polizia locale che ha inviato anche la sezione infortunistica per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La vittima è un giovane di 27 anni. L’autocarro non aveva targa perché stava lavorando in un’area privata. Secondo le prime informazioni il ragazzo, di nazionalità nigeriana ma residente a Genova, lavorava per l’agriturismo.