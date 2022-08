Sampierdarena, portata via la targa per i carabinieri uccisi dalle Br: trovato il colpevole

Genova. E’ stato un 42enne, un uomo con problemi psichiatrici, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine a togliere dal muro e portare via la targa commemorativa dei carabinieri Mario Tosa e Vittorio Battaglini, uccisi dalle Brigate Rosse il 21 novembre 1979. La targa si trovava in via G.B. Monti a Sampierdarena.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Sampierdarena hanno identificato l’uomo in seguito ad alcune indagini e lo hanno denunciato per danneggiamento e furto.

L’uomo non ha saputo spiegare il motivo del suo gesto e non ha ancora permesso di rintracciare la targa commemorativa. Già in passato si era appropriato di targhe e cartelli pubblici.

I militari, grazie alla testimonianza di alcuni cittadini che si sono accorti di quanto accaduto e hanno chiamato il 112, si sono serviti anche delle immagini di videosorveglianza del Comune e di alcuni negozi.