Sampdoria: voci su Luca Pellegrini e Alessio Zerbin

Genova. Come già abbondantemente preannunciato nei giorni scorsi e pubblicato anche dalla nostra Redazione, l’arrivo di Salvatore Sirigu a Napoli, ha finalmente sbloccato il passaggio alla Sampdoria di Nikita Contini sistemando un’altra figurina nel puzzle in costruzione.

E se la prima squadra ha battuto un colpo, Giovanni Invernizzi ha replicato con un altro, per l’Academy, dove si registra un ennesimo nuovo arrivo: Fabiano D’Amore. Questa volta si tratta di un 2006, svincolatosi dal Catania dopo i problemi del team etneo e che andrà a far parte dell’Under 17 di Angelo Palombo.

Ormai definita la partenza di Candreva per Salerno (il suo agente ha ormai limato gli ultimi dettagli), l’intenzione di battere strade diverse, quanto a moduli d’attacco, viene confermata dalle voci di una possibile partenza anche di Medhi Léris, destinazione Modena… di modo che dopo le cessioni di Caprari, Damsgaard e soprattutto Candreva, si estingua – in casa Samp – la tipologia di quei giocatori che, in passato, venivano chiamate ‘ali’…

Nei panni del giovane Malagrida (scherziamo) saremmo preoccupati… però il ragazzo è giovane e nel suo dna c’è anche il ruolo di trequartista…

Bando agli scherzi, chi scrive ha sempre dato merito a Giampaolo delle sue doti di ‘maestro’, per cui è giusto che gli uomini mercato si ‘facciano in quattro’ per assecondarlo, nella scelta di giocatori adatti al suo gioco.

Non è stato, né sarà un lavoro facile, stante le risorse economiche tendenti allo zero, tanto è vero che risulta difficile prestare orecchio alle sirene dei media, che indicano essere nei pensieri blucerchiati, sia lo juventino Luca Pellegrini, che il napoletano Alessio Zerbin, a meno che sia i bianconeri che gli azzurri non siano disponibili a cessioni in prestito, con successiva opzione di acquisto. Il terzino mancino della Juve, in effetti, ha spesso girovagato, facendo esperienze simili con Cagliari, Genoa ed anche Eintracht Francoforte e – se Murru finisse per tornare in Sardegna – potrebbe essere un buona alternativa ad Augello.

Molto più complesso il tentativo di portare a Genova Alessio Zerbin (a prescindere dal fatto che è prevalentemente proprio un’ala sinistra, ma il suo fisico prestante consentirebbe a Giampaolo di trasformarlo come sta facendo con Sabiri), il cui curriculum è stato impreziosito da un buon campionato nel Frosinone, ma soprattutto dall’esordio in Nazionale, concessogli da Mancini, nei minuti finali della partita di Nations League contro l’Ungheria, non più tardi di due mesi fa, subentrando a Raspadori… e guarda caso il Napoli sta cercando di arrivare a costui, inserendo nella trattativa proprio Zerbin.

Poco credibile pure la voce di un interesse blucerchiato per il terzino destro della Fiorentina, Gabriele Ferrarini (reduce da stagioni in prestito a Pistoiese, Venezia e Perugia), il cui futuro sarà sicuramente lontano da Firenze, ma non vicino a Genova, perché la Samp di terzini destri ne ha già uno in esubero, avendone tre in rosa.