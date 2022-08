Sampdoria: voci  su Ignacio Pussetto

Genova. Testa o croce? Vale a dire: Depaoli al Verona, oppure Conti al Monza? E così si libera uno slot, mentre l’altro può metterlo a disposizione l’Elche, portando in Primera Division, Jeison Murillo., che troverebbe al suo fianco i connazionali Johan Mojica e Helibelton Palacios. Se poi Giampaolo gradisse tenere i due posti destinati ad Over 22, per rinforzare il centrocampo o l’attacco, il vuoto lasciato, tra i centrali, dal colombiano, potrebbe essere colmato da Serdar Saatci, difensore turco del 2003, di proprietà del Beşiktaş (piace anche a Bologna, Fenerbahçe, Sporting Lisbona e Empoli).

Una mossa del genere, potrebbe consentire il tesseramento di Harry Winks, in riferimento al quale i media narrano di un accordo con il Tottenham, ma non con il giocatore inglese, di origini spagnole, che propende per restare a giocare in Inghilterra, mentre dell’idea opposta è Ignacio Pussetto, che al clima di Watford preferirebbe di certo quello della Riviera Ligure.

Non verrà alla Samp, l’italo brasiliano Paulo Azzi, salito recentemente alla celebrità in quel di Modena, in quanto ormai in dirittura di arrivo allo Spezia e sinceramente non sappiamo quanta probabilità abbia di farlo Mërgim Berisha, 24enne attaccante tedesco di origini albanesi, del Fenerbahçe, già seguito ai tempi di Ranieri, una punta forte fisicamente, messasi in luce, in passato, nello Strasburgo.

Scommessa per scommessa, se qualche kuna (moneta croata) deve essere spesa, forse vale la pena di farlo con Stipe Biuk (quattro anni più giovane) e più confacente al gioco di Giampaolo, oltre a non occupare uno slot.

Del 2002, come Biuk, è anche Lorenzo Di Stefano, voluto alla Reggina da mister Roberto Stellone, ma che ora non rientra nei piani di Pippo Inzaghi… Peccato, ma ad evitare la mortificazione del miglior talento della Primavera dello scorso anno, urge trovargli una nuova sistemazione.

Restando a parlare dei giovani in uscita, va segnalata la cessione definitiva alla Pro Vercelli, del portiere Nicolò Vaccarezza, nella scorsa stagione in prestito all’Imperia.

Quanto agli attuali ragazzi di Tufano, sono attesi, venerdì 26 agosto, ore 18, dal Milan di Ignazio Abate (reduce dalla sconfitta col Frosinone), nella partita valida per la seconda giornata di campionato Primavera 1, per la quale sono stati designati Gioele Iacobellis, some arbitro e De Vito e Pasqualetto come assistenti.