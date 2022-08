Sampdoria, urge player basso (Winks?) ed a seguire una spalla a centrocampo

Genova. Mentre non vi è ancora certezza della chiusura dell’operazione col Pescara, riguardante l’acquisto di Marco Delle Monache (che peraltro dovrebbe restare ancora un anno in prestito ai ‘delfini’ abruzzesi), è pervenuta invece la conferma, seppur tramite i social (la pagina Facebook del Cannara), della voce che, in data 28 luglio, avevamo anticipato ai lettori di Genova 24 ed Ivg Savona, vale a dire l’arrivo nella Under 18 di Antonio Rizzolo, di Ilario Porzi, attaccante del 2005, habitué delle Rappresentative Umbre e di quelle Nazionali, strappato alla concorrenza di Cagliari e Modena.

Data ai nostri lettori l’unica notizia certa, odierna, passiamo alle voci di radio mercato, segnalando che, alle ripetute news circolate nei giorni scorsi, circa un interessamento del Doria per giocatori del Tottenham (Bryan Gyl e Joe Rodon), oggi si è aggiunto un terzo nome, quello del Harry Billy Winks, 26enne inglese di origini spagnole (10 presenze con la Nazionale d’oltre Manica), un centrocampista centrale, bravo ad interpretare entrambe le fasi, dotato sia tecnicamente, che tatticamente, fra le cui doti principali si annovera la capacità di vedere e quindi impostare il gioco. L’uomo giusto per Giampaolo? Più che il mister, dovrà dirlo Paratici, alla luce dello stipendio del giocatore, che tra l’altro sembra preferire destinazioni in patria, senza contare la ruggine accumulata nelle tante panchine impostegli da Antonio Conte.

Intanto, mentre si è costretti a prendere nota dell’allontanamento dalle piste che portavano a Gonzalo Escalante (in pole position il Valladolid) ed a Gianluca Gaetano (possibile ritorno a Cremona), viene naturale pensare che l’uomo giusto per la Samp, non c’è bisogno che sia un Andrés Iniesta, ma almeno un Sergio Volpi, sì, o quanto meno uno che abbia nel dna le sue verticalizzazioni.

Di certo non sarà Marko Rog (peraltro non un regista), perché il croato ha rinnovato col Cagliari e visti gli acciacchi, senza voler ripercorrere la storiella della volpe e l’uva, forse non vi sarà gran che da rammaricarsi… Insomma è una scelta difficile quella del player basso, perché strategica per le sorti del prossimo campionato… Tanto è vero che la stessa domanda (al di là dei costi) bisogna porsela per Gonzalo Villar… saprà lo spagnolo adattarsi al ruolo specifico, richiesto da Giampaolo? Ha le caratteristiche per mettersi a giocare quasi in mezzo ai centrali di difesa, a prendere palla, senza soffrire il pressing avversario? Dalla sua, ha certamente la capacità di controllo palla nello stretto e doti d’impostazione, ma non è forse simile a Stefano Sensi, che mai Giampaolo ha utilizzato in regia?

Una scommessa da fare, potrebbe essere José Ndong Machín Dicombo, noto più semplicemente come Pepín Machín, classico regista del Monza e della nazionale equato-guineana, che abbiamo imparato ad apprezzare fin da quando giocava nella Primavera della Roma. Ha buona tecnica e visione di gioco e la pensa così anche Gennaro Gattuso, che sta per portarselo al Valencia, in prestito con diritto di riscatto.

Comunque, dopo la notizia del no di Lucas Torreira al Galatasaray, anche se i tifosi continuano a sognare, saranno in ogni caso Faggiano e Giampaolo a dover risolvere il busillis, mentre noi – per gioco – ci sbilanciamo sul nome della mezz’ala da corsa, che riteniamo, alla fine, finirà per essere Dario Šarić, nonostante il bosniaco sia diventato uno degli obiettivi della Salernitana, col rischio di non poter dire quattro, quando si credeva che il ‘gatto’ fosse da tempo nel sacco.

Ancora tutto da decidere il futuro di Daniele Rugani, il quale, ancorché abbia fatto irruzione sulla scena il Galatasary, con tante lire turche, è tuttora propenso a contunare la carriera in Italia.

Tornando all’ipotetico inserimento di Šarić nel gruppo (magari al posto di Ronaldo Vieira, a quanto pare seguito da Cremonese e Lecce), il suo ingaggio darebbe linfa e polmoni al centrocampo (quando Tomás Rincón dovrà tirare il fiato), avendo l’ascolano un ‘back ground’ alle spalle più consolidato di Riccardo Ladinetti, che ha appena chiuso il rapporto col Cagliari (risoluzione del contratto), sbattendo la porta ed è quindi padrone del suo destino (sembra comunque che più che al Doria, sia destinato allo Zurigo).

A proposito dei sardi, i tam tam di radio mercato, raccontano di un loro interessamento per lo svincolato Gastón Ramírez.

Due parole meritano anche le news riguardanti George Alexandru Pușcaș, centravanti di peso, cresciuto fra Ungheria e Romania e poi fatto esordire in Serie A da Roberto Mancini, ai tempi dell’Inter e ritenuto da molti ancora in grado, se non di diventare quel ‘craque’ che ci si aspettava da giovane, di poter almeno dare supporto al gioco di Giampaolo, più di quanto possa fare Ciccio Caputo… questo almeno stando alle affermazioni dei media rumeni.