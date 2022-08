Sampdoria, un nuovo Sabiri? Gioca nel Modena: Paulo Azzi

Genova. Visto che l’idea di partenza era quella di andare a pescare, in Serie B, quattro o cinque nuovi Sabiri, un nome giusto poteva essere quello di Paulo Daniel Dentello Azzi, brasiliano del Modena (di origini italiane), con 28 anni già sul ‘groppone’, ma che sembra ricalcare le imprese di Junior Messias, visto che l’ultima prestazione, in Coppa Italia, contro il Sassuolo, lo ha trasformato in un nuovo Roberto Carlos, per il modo in cui ha arato la fascia… e così la concorrenza di Atalanta, Roma e Sassuolo ne rende oltremodo difficile la corsa all’ingaggio.

Questo è comunque il target di giocatori da cercare, ovviamente individuandoli prima che qualche apparizione televisiva li renda troppo appariscenti.

Non di meno, non si può sottacere il grande lavoro di scouting della Sampdoria che – stando alle notizie dei media – ha esteso il suo raggio d’azione anche in Grecia, scovando in un Camp, organizzato dall’Iraklis Larissa, un 2005, Angelo Rama, da portare a fare un provino a Bogliasco.

Che la Primavera di Felice Tufano funzioni come un orologio svizzero, abbiamo comunque avuto modo di vederlo, con i nostri occhi, mercoledì scorso, quando ha rifilato un perentorio 6-1 alla Genova Calcio, militante nel campionato di Eccellenza.

Se il buon giorno si vede dal mattino, assisteremo ad un terzo campionato di fila di buon livello, da parte dei ragazzi della Primavera.