Sampdoria, un nome nuovo per la metà campo: Theocharīs Tsiggaras

Genova. Un bel vedere: Sampdoria-Juventus, una partita che riconcilia col calcio, a partire da un pubblico fantastico (più di 27 mila paganti), con la piacevole visione di qualche maglia bianconera, a confondersi in mezzo a quelle blucerchiate. Uno spettacolo che solo a Genova si può vedere… civiltà ligure, checché ne dicano altrove, quando ci tacciano di tanti difetti. Fu così anche a Londra, ormai trent’anni fa, quando i tifosi blucerchiati uscirono da Wembley, fianco a fianco ai catalani, col magone in gola, ma l’orgoglio, nel cuore, di ‘esserci stati’.

Figurarsi ieri sera, mentre si sfollava da Marassi… la vista di un po’ di bianconero, esaltava il gusto nel retrobocca, al pensiero delle emozioni appena vissute, in un primo tempo superbo ed una ripresa con tanto cuore ed abnegazione.

Un pareggio, alla fine accolto come una vittoria, perché la Juve è sempre la Juventus (anche se priva di Di Maria, Pogba, Chiesa, Szczesny, ma con in panchina nomi come Bonucci, Kean, Zakaria) e c’è voluta una prova di grande coraggio da parte di tutti i sedici utilizzati da Giampaolo, sospinti dall’intero stadio, ma in particolare da una Sud, traboccante di tifo, che ha permesso di sopperire, con ‘garra’ e tattica, all’indubbio divario tecnico.

Certo, la traversa iniziale è stata una corroborante iniezione di auto stima, per i blucerchiati (e di preoccupazione per i bianconeri), ma anche chi in passato ha mosso critiche al mister, uscendo dallo stadio, oppure spegnendo la televisione, non ha potuto fare a meno di riconoscere che il match è stato preparato alla perfezione. E’ stato un bel vedere, per i puristi del pressing, la costante aggressione portata ai difensori della Juventus, da parte dei doriani che – come li ha definiti un tifoso sui social – sembravano ‘velociraptor’, intenti a mordere le caviglie degli avversari, costringendo, alla costruzione del gioco, i due centrali (Rugani e Brener), con piedi non alla Bonucci.

Una prestazione sopra le righe da parte di tutti e solo a voler fare i pignoli, si può dare una tirata d’orecchie ad Augello, per un’indecisione che poteva compromettere il risultato, se Audero non fosse rimasto in piedi, fino all’ultimo, davanti all’avanzate Cuadrado, ma all’ex spezzino va riconosciuta l’attenuante di un passaggio ‘fuori norma’ da parte di Ferrari. E poi, davanti c’è Caputo, che se non segna, ti chiedi se hai giocato in dieci… però poi ti ricordi del suo goal, ingiustamente annullatogli contro l’Atalanta e la doppia cifra dell’anno scorso e soprattutto ti chiedi se capitan Quagliarella sarebbe in grado di giocare per 90 minuti, con l’intensità e pericolosità dei 18 che gli sono stati concessi… e concludi che per fortuna il mister lo fa Giampaolo.

Tutti bravi, abbiamo appena scritto, ma qualche citazione è d’obbligo… Omar Colley, in primis, a dir poco monumentale! Ha annichilito Dušan Vlahović (tre palle toccate, in tutto il primo tempo) ed è sempre arrivato a metter una pezza alle indecisioni dei compagni. Ma molto bene anche Vieira, Rincón, Léris, Sabiri e Djuričić, per non parlare dei subentranti, pronti a buttare il cuore oltre l’ostacolo (qualcuno costretto anche a farlo fuori ruolo: Depaoli).

Insomma, una prestazione e soprattutto un risultato, che dà fiducia e morale a tutti, tifoseria e management compresi.

Certo, la dirigenza, sia pur con la certezza di avere un gruppo solido, non può fare lo struzzo ed ignorare la necessità di apportare alla rosa i supporti necessari (ad evitare il ricorso ad un terzino, come mezz’ala), che ormai tutti conosciamo, minimo un centrale difensivo (dando per scontata la partenza di Murillo), un centrocampista (oggi si parla del rumeno Alexandru Cicaldau del Galatasaray, ma è nostra convinzione che alla fine arriverà Dario Šarić) e poi, un atipico (buona l’idea Ounas, chiuso al Napoli da Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Lozano, Raspadori e Simeone), ma per prendere questi giocatori bisognerebbe ‘scaricare’ qualcuno degli Over 22, che ieri si sono battuti alla grande, contro la Juventus, quindi sta’ a Faggiano pescare i rinforzi giusti fra gli Under 22… Conoscenze ed esperienza non gli mancano.

Per il centrocampo, ad esempio, Nicolò Fagioli (un 2001, cui ieri Allegri ha preferito Fabio Miretti), sarebbe una buona soluzione (c’è da superare la concorrenza della Cremonese, dove ha giocato lo scorso anno), ma personalmente non mi spiacciono nemmeno i due giovani cagliaritani Mattéo Tramoni (2000) e Christos Kourfalidis (2002), sempre che non si sia già certi di aver pescato il jolly, in Venezuela, con Telasco Segovia (2003), fresco d’arrivo intercontinentale, a Genova.

A conferma della tesi ‘giovani’, è freschissima la notizia di un interessamento della Sampdoria per il centrocampista greco del Paok Salonicco, Theocharīs Tsiggaras, detto Charīs, un 2000 nel giro dell’Under 21 ellenica, i cui piedi buoni gli consentono di giocare sia come trequartista, che come perno davanti alla difesa.