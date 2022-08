Sampdoria, torna a sventolare la Union Jack sull’albero di mezzana

Genova. L’Union Jack torna a sventolare sull’albero di mezzana del veliero blucerchiato. Ieri, all’annuncio dell’ingaggio di Harry Winks, i cannoni con affusto, incastonati sul ponte di coperta, hanno tuonato, e non ‘a salve’, per accogliere il centrocampista britannico con gli onori che si usano, in ambito marinaresco, ai ‘reali’. Ed Harry Winks, si spera, diventi presto il ‘doge’ del centrocampo del Doria.

Una lunga storia, quella dei giocatori del Regno Unito in maglia blucerchiata. La inizia, a dire il vero, un sudafricano, di origini italiane, Eddie Firmani, nato a Città del Capo, ma esploso a Londra, nel quartiere di Greenwich (quello del meridiano zero), indossando la maglia del Charlton (41 goal in 101 partite), finché nell’estate del ’55, lo scova la Sampdoria e lo porta a Genova, dove in tre campionati, con 52 reti in 83 partite, si guadagna, per la sua freddezza nel ‘buttarla dentro’, il soprannome di ‘Tacchino freddo’.

La proseguono, arrivando contemporaneamente a Bogliasco, nel 1982, Trevor Francis e Liam Brady, una coppia di ‘baroni’, il primo nato a Plymouth, città marinara sede della Royal Navy, il secondo a Dublino, nella capitale dell’EIRE. Un passato ultra importante per entrambi, al loro arrivo a Genova, che tutti conoscono, come pure quanto di bello hanno fatto, a partire dalle prime loro tre vittorie (Juventus, Inter,Roma), con una Samp neo promossa in Serie A.

Quando Brady passò all’Inter, Paolo Mantovani ebbe un colpo di genio ed ingaggiò quello che era il centrocampista più forte in circolazione, lo scozzese Graeme Souness, detto Charlie Champagne… e furono bollicine a Marassi, perché in coppia con Francis, ma anche grazie a Vialli, Mancini, Vierchowod, Mannini, Bordon, Pari, Galia, Salsano, Pellegrini, Renica e capitan Scanziani, proprio a champagne festeggiarono il primo trofeo della storia blucerchiata: la Coppa Italia.

Era un nazionale inglese (59 partite con la maglia n° 5 dei leoni inglesi), anche Des Walker, acquistato pure lui da Mantovani dieci anni dopo, ma le aspettative con cui fu accolto, non vennero esaudite, complice forse la zona di Sven-Göran Eriksson, risultata indigesta ad un ‘marcatore ad uomo’, quale era lo stopper prelevato dal Nottingham Forest.

Fece molto meglio David Platt, nel biennio dal ’93 al ’95, ma lui era addirittura il capitano della Nazionale Inglese (62 partite e 27 goal) e non furono poche nemmeno le reti con la Samp (17 in 55 match), visto che era una mezzala dai grandi polmoni, ma con tanta tecnica. Non mancavano altri campioni in quella squadra (tralasciando qualcuno dei precitati, possiamo elencare Pagliuca, Evani, Jugovic, Katanec, Lombardo, Invernizzi, Gullit soprattutto), tanto che forse avrebbe peritato di più di quel 3° posto finale, secondo posizionamento in classifica della storia della Sampdoria.

Meno felice, l’esperienza di Lee Sharp, nel 1999, come quella contemporanea di Platt da allenatore, mentre è tuttora da valutare completamente quella di Ronaldo Vieira, che adesso dovrà anche fare da interprete alla new entry, Harry Winks.