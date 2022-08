Sampdoria, spuntano Lemina (Nizza) e Biuk (Hajduk)

Genova. Un talento acclarato esce a titolo definitivo (Mikkel Damsgaard, per il quale è stato ufficializzato il passaggio al Brentford), con tanto di plusvalenza salvifica per il bilancio ed un altro, ipotetico, entra. E’ infatti arrivata la conferma dell’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto e/o obbligo di riscatto) di Telasco José Segovia Pérez, dal Deportivo Lara, che ha sottoscritto un contratto fino al 30/6/26.

Classe 2003, il venezuelano sarebbe un fuori quota, nel gruppo di Tufano, per cui non è da escludere che venga subito aggregato alla prima squadra.

A proposito di Primavera, i ragazzi di mister Felice hanno sciorinato una gran bella prestazione contro la Genova Calcio (team di Eccellenza), battuta (6-1), in un match in cui hanno destato un’ottima impressione Flavio Paoletti e Francesco Migliardi, ma anche le due punte, Ntanda e Ivanović, autore di una ‘prepotente’ rete. Ma avremo occasione di parlare ripetutamente dei ragazzi di Tufano, quindi torniamo all’argomento principe della rubrica: il calcio mercato.

E’ comunque giovanissimo l’obiettivo croato appena emerso. Si tratta di Stipe Biuk, ventenne ala sinistra, molto prestante, dell’Hajduk Spalato, mentre si avvicina ai 29 anni, il versatile centrocampista del Nizza (con un passato alla Juventus, ma anche all’Olympique Marsiglia, Southampton, Galatasaray e Fulham), Mario Lemina, che potrebbe arrivare a sostituire Candreva, nell’ottica di un ormai quasi sicuro cambio di modulo.

E’ una ipotesi da tenere in considerazione, quella del gabonese, perché sembrano scemare le possibilità di portare a Genova Dario Šarić, dato che sul bosniaco è forte la pressione della Cremonese.

Per quanto riguarda il difensore centrale su cui puntare (quando partirà Murillo), sono insistenti le voci meneghine che indicano in Matteo Gabbia il prescelto del duo Faggiano/Giampaolo.

ntanto per la sfida di sabato prossimo, alle 18,30, prima di Campionato contro l’Atalanta, Giampaolo si dovrà accontentare di quello che ha in casa, col dubbio che Filip Djuričić e Gonzalo Villar non siano ancora al top della condizione.

Per la gara in parola queste sono state le designazioni arbitrali.

Arbitro: Dionisi di l’Aquila, assistito da Costanzo di Orvieto e Passeri di Gubbio con a VAR e AVAR Pairetto di Nichelino e Tegoni di Milano, mentre il quarto ufficiale sarà Miele di Torino.