Sampdoria, spazio ai giovani

Genova. Piove sul bagnato, anzi diluvia a Bogliasco…

Brutta botta, non solo per il ginocchio di De Luca, ma per tutta la Sampdoria, che sulla verve e gioventù di Manuel contava, come possibile compensazione ai problemi di età (Quagliarella e Caputo) e di recupero fisico (Gabbiadini) dei compagni d’attacco… Ora toccherà agli esami strumentali, far comprendere la tempistica dei tempi di recupero, che purtroppo è facile profetizzare non brevi…

Non è un bicchiere mezzo pieno, tutt’altro, ma un ‘quartino’ sì, perché se all’infortunio di De Luca, aggiungiamo l’indisponibilità di Conti, ecco risolto il surplus di Over 22, in rosa nella ‘lista Lega’ dei 25…

E’ una battuta per sdrammatizzare, è ovvio, tuttavia sarebbe stato peggio il dover registrare un simile infortunio dopo la chiusura delle liste, fissata, con la fine mercato, per il 1° settembre…

Adesso basterà che il ‘buon’ Faggiano peschi nel mazzo, da prendere in prestito, una carta con le effigi di un centravanti nato nel terzo millennio, a meno che già contro l’Hellas Verona, domenica pomeriggio (21 agosto, ore 18.30), il giovane serbo Mihailo Ivanović, al centro dell’attacco della Primavera, non incanti mister Giampaolo, probabilmente presente sulla tribunetta di Bogliasco, ad assistere al match della prima del Campionato Primavera 1 TIM, diretto dall’arbitro Gabriele Restaldo di Ivrea, coadiuvato dagli assistenti Marco Sicuriello di Seregno e Ilario Montanelli di Lecco.

Sarà infatti opportuno osservarli bene, questi ragazzi, perché ci sarà bisogno di loro, anche in prima squadra, a partire da Telasco Segovia (che non abbiamo ancora avuto modo di vedere, ma ci fidiamo del ‘General’ Rincon, che di certo ha dato il suo parere sull’ingaggio) e da Flavio Paoletti, sul quale siamo pronti a scommettere, come già fatto l’anno scorso con Lorenzo Malagrida, che con piacere abbiamo visto esordire contro il Beşiktaş e che presto vedremo anche in Serie A.

A proposito del team turco, i dirigenti di Istanbul hanno avuto la ‘brillante’ idea di chiedere alla Sampdoria Colley, peccato che lo vogliano in prestito, per cui sarà più difficile – caso mai – respingere le ‘avances’ dello Spezia, ferma restando l’idea comune di tutti i tifosi sampdoriani, che non si possa prescindere, in questo momento, dalla conferma del gambiano, anche perché se davvero l’Elche darà seguito agli abboccamenti con Murillo, un nuovo difensore centrale andrà trovato in ogni caso… e non sarà Matteo Gabbia, che il Milan è intenzionato a mantenere in rosa, proprio ed anche perché è un prodotto, Over 22, del team milanese.

In attesa che si trovi il giovane giusto, che completi il pacchetto di difensori centrali, gli scouting blucerchiati lavorano in prospettiva, pescando – a titolo definitivo – il numero 5 della Under 17 della Pro Vercelli, Ludovico Moro, un classe 2005 ritenuto – dai giornalisti locali – uno dei talenti più promettenti del panorama nazionale, tra l’altro recentemente inserito nella top 11 delle ‘Final four’ del Torneo ‘Maggioni-Righi, cui partecipavano anche Genoa, Atalanta e Sassuolo.

Tornando a parlare di necessità immediate, un bel colpo sarebbe l’essere scelti dalla Juventus, come la squadra in cui piazzare – in prestito – uno dei pupilli di Allegri (cui però non può ancora garantire il posto tra i bianconeri), quel Nicolò Fagioli, reduce da una stagione con la S maiuscola a Cremona. Chissà che non se ne possa parlare nel post partita, lunedì sera… anche se forse sarebbe auspicabile che i dirigenti juventini avessero a quel punto i ‘nervi tesi’ per una battuta d’arresto a Marassi…