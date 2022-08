Sampdoria, se parte Murillo, ecco Matija Nastasić

Genova. Meno di due giorni e poi ‘rien ne va plus’, con tanto di porte del calcio mercato chiuse ed intanto sfumano giocatori che quanto meno erano nel mirino.

Dario Šarić, ad esempio, per il quale ci eravamo fatti un film tutto nostro, la cui trama prevedeva che l’Ascoli, in virtù del prestito di Simone Giordano, avrebbe alfine dato il bosniaco al Doria, si è ufficialmente accasato a Palermo.

Mergim Berisha viene ormai dato in procinto di passare allo Stoccarda, mentre il d.s. del Bologna Di Vaio, ha smentito la possibilità di un prestito di Emanuel Vignato a chicchessia.

Gira e gira, Faggiano deve prima vedere se riesce a piazzare in Spagna Jeison Murillo, per il quale, oltre al già noto Elche, è ora spuntato fuori anche l’Espanyol e se questa cessione andasse in porto, il sostituto individuato sarebbe Matija Nastasić, un serbo che verrebbe a fare il tris con Filip Djuričić ed il Primavera Mihailo Ivanović. Si tratta di un difensore forte fisicamente e naturalmente abile nel gioco aereo, di piede mancino, come Colley (guai a venderlo), di modo che il quartetto centrale sarebbe pareggiato dai ‘destri’ Ferrari e Leverbe. Classe ’93 è tornato lo scorso anno alla Fiorentina, dopo un’esperienza di tre anni al Manchester United e di sei allo Shalke 04.

Premesso che, con l’ufficializzato arrivo di Harry Winks (prestito con diritto di opzione), la rosa attuale della Samp, ha tre Over 22 in più (infatti tenuto conto che nei 23 convocati per la Lazio, ci sono solo tre Under 22, se ai venti rimanenti si aggiungono l’inglese e gli indisponibili Murru, Conti e De Luca, si arriva a 24, contro i 21 slot totali), significa che Faggiano e Giampaolo devono individuare questi tre da far partire.

Due dei indiziati principali sono Fabio Depaoli e Valerio Verre, entrambi con possibile destinazione Hellas Verona, ma chi sarà il terzo? Uno fra Andrea Conti e Nicola Murru, con un nuovo giovane alle spalle di Bereszyński o di Augello?

Oppure Lèris o Ronaldo Viera, che pure non hanno lesinato impegno in queste prime tre partite? Ultima possibilità Caputo… a meno che non si escluda dalla lista Ravaglia e si inserisca Tantalocchi, tanto da regolamento un portiere può sempre essere aggiunto in caso di infortunio di un altro portiere in lista.