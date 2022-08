Sampdoria, sconfitta dal VAR

Genova. L’amaro in bocca per il misfatto perpetrato ai danni della Samp, con l‘annullamento di una rete, attraverso un richiamo al VAR, al di fuori di ogni logica, dovrebbe imporre a chi di dovere un’ampia riflessione sull’utilizzo di una tecnologia, nata per cercare di abolire l’errore umano e che ora invece, riesce a malapena a ridurre.

L’impatto del VAR, non appena istituito, era apparso miracoloso, perché le regole erano ferree (esempio il tocco di mano in area, volontario o meno, era rigore), ma poco gradito alle ‘grandi’ (che vedevano scemare i vantaggi della sudditanza psicologica) e agli stessi direttori di gara (sminuiti dalle chiamate davanti allo schermo, attestanti le sviste).

E così, piano piano, si è ‘addolcito’ lo strumento, con l’invito al ricorso, ridotto al minimo e solo in caso di lampante e clamoroso errore… Salvo il lasciare tale giudizio al preposto al VAR di turno… annaffiando, in tal modo, l’imparzialità della tecnologia, annacquata ancora più dalla commistione dei ruoli…

Un arbitro oggi dirige in campo e domani è al VAR, a dover correggere il collega, che la domenica prima controllava il suo operato… Non sarebbe meglio creare un gruppo di arbitri col fischietto in bocca ed un altro col mouse in mano ? Forse entrambi si potrebbero, quanto meno, maggiormente specializzare.

Ma ‘vuolsi così, colà ove si puote’, sin dai tempi della Divina Commedia…

Ed intanto la Samp si lecca le ferite, ma con zero punti in classifica, con un C.d.A. che dovrà gestire i prossimi giorni di calciomercato senza deficit, ma anzi, con una posizione finanziaria, netta finale, positiva (cosa fin qui riuscita, grazie alla cessione di Damsgaard) ed abbassando nel contempo il monte ingaggi.

Il tutto senza creare futuri vincoli, dovuti ad impegni pluriennali, di qualsiasi genere (il che comporta entrate solo in prestito e senza obblighi di sorta) e con la necessità di mantenere una posizione di classifica non vistosamente compromessa durante le partite giocate prima dell auspicato ‘closing’ di cessione…

Compito arduo, cui tutto il mondo Sampdoria sta dedicando il meglio di sé, partendo dal Presidente Lanna, fino alla tifoseria che ha accompagnato la squadra ben oltre i 90 minuti, passando per il mister e gli stessi giocatori, cui nulla si può imputare a livello di impegno… E’ andata così, testa bassa e pedalare per il bene della Samp. questo non è il momento di fare gli schizzinosi.

Oggi è ferragosto, lasciamo da parte le voci di mercato, anche per non inquietarci ulteriormente, nel leggere sui media di un interesse per la Samp nei confronti di Mattia Valoti, che non rientrerebbe più nei piani del Giovanni Stroppa, ma che il Monza sarebbe disposto a cedere solo a titolo definitivo…