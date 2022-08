Sampdoria, riprende il sogno Vialli?

Genova. Riprende il sogno Vialli, oppure è una bufala… Non dovrebbe, perché la fonte – secondo i media – è Vidal, ma per non incorrere in illusioni e tanto meno in chimere, facciamo finta di niente e parliamo d’altro.

Ad esempio, della Primavera e – auspicando che possa essere il fiore all’occhiello della prossima annata – riportiamo, di seguito, i convocati di Felice Tufano per la prima di Campionato, contro il Verona:

Portieri: Tantalocchi, Scardigno, Zorzi.

Difensori: Villa, Pellizzaro, Migliardi, Muratori;

Esterni: Savio, Bianchi, Cesari;

Centrocampisti: Paoletti, Chilafi, Cecchini Muller, Pozzato, Bontempi, Caruana, Lika, Bordin;

Attaccanti: Ivanović, Ntanda Lusika, Leonardi, Montevago, Polli, Spatari.

Fra i convocati, si notano i neo acquisti Mihailo Ivanović (che dunque non vedremo domani in panchina contro la Juventus, come ipotizzava qualche tifoso sui social), l’altra punta Samuel Ntanda Lusika, il centrocampista italo brasiliano Mateus Cecchini Muller, il maltese Lucas Caruana, l’ex juventino Federico Savio e l’ex romanista Alessio Muratori, ma non è detto che li vedremo tutti in campo, perché il mister sarà costretto a scelte non solo tecniche, ma anche anagrafiche.

Il regolamento del torneo prevede, infatti, la possibilità di mandare in campo solo 5 ‘fuoriquota’ (e cioè calciatori nello specifico nati nel 2003, con facoltà che, uno dei cinque, sia senza alcun limite di età) e fra i convocati odierni di Tufano, vi sono 7 giocatori fuoriquota (tutti del 2003), vale a dire: Lorenzo Villa, Francesco Migliardi, Niccolò Bianchi, Flavio Paoletti, Mateus Cecchini Muller, Marco Bontempi e Daniele Montevago.

Passando dalla pastoie burocratiche della Primavera, a quelle della lista della Lega Serie A, stando alle ultime notizie, sembra che il lungo tergiversare, per poter liberare un posto per Dario Šarić, abbia determinato la decisione dell’Ascoli di aderire alle richieste della Cremonese, che offre a parziale conguaglio Luca Valzania… Sarebbe un peccato, perché il bosniaco potrebbe rappresentare un bel ‘gregario’ di centrocampo.

Anche con Grégoire Defrel sarebbe (pur con caratteristiche diverse) un bel ‘calafatare’ il buco De Luca, che ormai sembra essere destinato a durare fino alla sosta per i Mondiali… ma, tenuto conto dei costi, quanto può essere credibile tale notizia, battuta oggi dai media, se ci dovesse sfuggire Šarić? Senza contare che il Sassuolo ha già lasciato andare Scamacca e Raspadori…

“Qui si parrà la nobilitade” di Faggiano, che dovrà scovare degli Under 22, per i due o tre ruoli che mancano… Sicuramente saranno in prestito, meglio se con diritto di riscatto!

A proposito dei ragazzi blucerchiati in prestito, invece, poca gloria, questa volta, per Matteo Stoppa nel pareggio (1-1) fra il suo Palermo ed il Bari, essendo il trequartista entrato in campo al San Nicola solo all’80°, mentre è andata ancora peggio a Leonardo Benedetti, rimasto in panchina per tutto il match.

Intanto un Under 18 blucerchiato, svincolato, Christian Gregorace, si è accordato con il Pontedera, dove – in prima squadra – troverà Giovanni Bonfanti e Marco Somma.