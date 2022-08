Genova. La Sampdoria passa il turno di Coppa Italia non senza fatica. Ci vuole un calcio di rigore di Sabiri per avere ragione di una Reggina che non ha per nulla sfigurato. Anzi. Il punteggio finale è 1-0 ma è successo di tutto nell’ultimo quarto d’ora: prima il pareggio su colpo di testa di Crisetig annullato dopo un lungo check dell’arbitro Marini al Var. Poi un calcio di rigore all’87’ parato da Audero ha scongiurato lo spettro dei tempi supplementari, un supplizio nel caldo afoso del Ferraris. Ritmi ancora blandi, soprattutto nel primo tempo.



99′ Triplice fischio.

97′ Ammonito Gagliolo per un fallo su Sabiri. Lo stesso calcia la punizione, che termina fuori

90′ Saranno 9 i minuti di recupero

90′ Fuori Bereszynski e Vieira per Murillo e Yepes

Le immagini di Sampdoria-Reggina

88′ Audero para sotto la Sud il penality di Cicerell e mette in angolo!

87′ Calcio di rigore per la Reggina dopo l’intervento del var, per un fallo di Augello su Pierozzi

85′ Ammonito Canotto

82′ Gol annullato per un fuorigioco probabilmente di Cicerelli, autore del cross

80′ Pareggio della Reggina, Crisetig di testa trova il secondo palo, ma c’è un check del var

76′ Nella Reggina fuori Menez per Gori e Liotti per Cicerelli

66′ Sabiri sul dischetto non sbaglia: destro angolatissimo dove Ravaglia non riesce ad arrivare

65′ Calcio di rigore per la Sampdoria: De Luca colpito da Pierozzi

64′ Nella Reggina fuori Ricci per Canotto e Fabbian per Majer

63′ Triplo cambio nella Sampdoria: De Luca per Leris e Verre per Candreva e Quagliarella per Caputo

58′ Caputo si infila tra le linee in area ben servito da Rincòn, ma il tiro rasoterra quasi a colpo sicuro viene deviato in angolo

53′ Sugli sviluppi tiro di Augello da fuori area alto non di molto

53′ Ammonito Cionek per proteste

52′ La Sampdoria non sfrutta una possibilità con Candreva che cincischia troppo, forse sorpreso dal diretto avversario che perde il passo. La Reggina libera.

50′ Ricci si libera in area e tenta il tiro: Sabiri respinge in angolo

48′ Ci prova Gagliolo dalla distanza, palla alta di poco sopra la traversa

46′ Partiti, palla alla Reggina

Fine primo tempo con Sampdoria e Reggina ancora sullo 0-0 in questi trentaduesimi di Coppa Italia. Partita inevitabilmente condizionata dal caldo e da una condizione atletica non ancora ottimale. Pochissime le occasioni. La più pericolosa quella capitata sulla testa di Caputo al 31′.



45+3′ Il tiro di Sabiri su calcio piazzato è deviato in angolo da Ravaglia proprio sul fischio che sancisce la fine del primo tempo

45′ Tre minuti di recupero

31′ Occasione Sampdoria: colpo di testa di Caputo che Ravaglia mette in angolo con un colpo di reni che toglie la palla da sotto la traversa

25′ Breve sosta per consentire ai giocatori di bere. La serata è particolarmente afosa.

17′ Primo giallo della partita: Fabbian atterra Rincòn

9′ Tiro dalla distanza di Liotti, Audero si fa ingannare dal rimbalzo del pallone e mette in angolo

6′ Ci prova Rincòn da fuori area, ma il tiro è da dimenticare: finisce nella Sud

1′ Partiti

Debutto stagionale per la Sampdoria, che scende in campo in Coppa Italia contro la Reggina. Omaggio della Sud a Vittorio De Scalzi, indimenticata voce di Lettera da Amsterdam e di altre canzoni che hanno fatto la storia blucerchiata. “Per sempre ci legherà un filo… ciao Vittorio” è lo striscione che campeggia nella Sud.

Giampaolo schiera la formazione già in “formato” campionato.

Ecco le squadre in campo:

Sampdoria-Reggina 1-0

Reti: 63′ Sabiri (R)

Sampdoria: Audero; Bereszkynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva (63′ Verre), Rincon; Sabiri, Leris (63′ De Luca); Caputo (63′ Quagliarella).

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Depaoli, Leverbe, Murillo, Murru, Djuricic, Malagrida, Yepes.

Allenatore: Giampaolo.

Reggina: Ravaglia; Cionek, Gagliolo, Pierozzi, Giraudo; Fabbian (64′ Majer), Crisetig, Liotti (76′ Cicerelli); Ricci (64′ Canotto), Ménez (76′ Gori), Rivas. A disposizione: Aglietti, Colombi, Dutu, Loiacono,Camporese, Situm, Agostinelli, Lombardi.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Ammoniti: Fabbian, Cionek, Canotto, Gagliolo (R)

Spettatori: paganti 14.893 per un incasso totale di 169.771 euro. Abbonati 13.137 per quota abbonati pari a 146.478 euro. Presenze effettive 8.355.