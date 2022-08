Sampdoria, radio mercato continua a fare i nomi di Rasmus Højlund e Stipe Biuk

Genova. Fatti i doverosi auguri alla Sampdoria per i suoi 76 anni, è d’obbligo partire con le più sentite condoglianze alla famiglia di Claudio Garella, epico portiere della Sampdoria (dal 1978 al 1981), diventato famoso per la sua abilità nel parare con i piedi ed ora venuto a mancare all’affetto dei suoi cari ed a quello dei tifosi che lo avevano soprannominato ’Garellik’ , proprio per le parate da ‘supereroe’.

Poi, prima di passare alle poche ‘news’ di mercato, riportiamo di seguito l’elenco dei convocati da Giampaolo, per la prima di Campionato, contro l’Atalanta di Gasperini, in programma domani, sabato, alle ore 18.30, al Ferraris di Marassi:

Portieri: Augello, Contini, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszyński, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuričić, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, De Luca, Gabbiadini, Quagliarella.

Balza all’occhio, oltre all’assenza di Maxime Leverbe (dovuta a vecchia squalifica), quella di Antonio Candreva, da considerarsi ormai, a tutti gli effetti, un ex blucerchiato, ma la notizia che fa sorridere, è la presenza di Manolo Gabbiadini fra i convocati.

Completiamo le notizie di cronaca con data e orario della prima giornata di campionato della Primavera: i ragazzi di Tufano incontreranno l’Hellas Verona, al Tre campanili di Bogliasco, domenica 21 agosto, alle ore 18.30.

Quanto al mercato, nulla di nuovo sotto l’odierno tenue sole di metà agosto… Qualche sito ribatte la notizia di Rasmus Winther Højlund, rafforzandola con la notizia dell’eliminazione dello Sturm Graz dalla Champions League, mentre altri rilanciano il nome del croato Stipe Biuk (dell’Hajduk Spalato), ma nessuno dà indicazioni sulle concrete possibilità di trovare la quadra con i rispettivi team di appartenenza, come manca ogni tipo di aggiornamento sull’eventuale trattativa col Nizza per Mario Lemina, a differenza di quanto riguarda Alberto Grassi, dato sul punto però di approdare ad Empoli…

Ed intanto domani, con l’Atalanta, si inizierà senza gli ex Ekdal, Yoshida (svincolati), Sensi (fine prestito), Thorsby e Candreva (ceduti), mentre i neo acquisti Djuričić e Villar si siederanno inizialmente in panchina, avendo saltata tutto il ritiro estivo…

Partenza in salita? Fortuna che ormai Giampaolo è a Genova da tempo e quindi di sicuro avrà imparato a ‘patinare la frizione’…