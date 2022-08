Sampdoria, quasi fatta per Gonzalo Villar

Genova. A conferma di quanto scritto ieri sulle pagine di Genova 24 ed Ivg Savona, è di oggi l’ufficializzazione, sul sito della Sampdoria, dell’acquisito a titolo definitivo dal Delfino Pescara dei diritti alle prestazioni sportive di Marco Delle Monache, che contestualmente sono stati ceduti a titolo temporaneo allo stesso Pescara.

Nello stesso comunicato, viene data anche conferma del prestito alla Pro Sesto di Erik Gerbi, che avevamo già anticipato ai nostri lettori.

Il colpo grosso è atteso in giornata, con l’imminente chiusura della trattativa con la Roma per Gonzalo Villar, a lungo in ballottaggio con il Monza, con la Sampdoria che alla fine l’ha spuntata, accordandosi con i giallorossi per un prestito con diritto di riscatto. Imminenti le visite mediche, con ipotesi di primo allenamento, a Bogliasco, per lunedì p.v.

A quanto riferiscono i tam tam di radio mercato, con la ‘regia’ della Samp, il Pontedera (dove in effetti sono già in prestito Giovanni Bonfanti e Marco Somma) ha ingaggiato l’ex Cagliari Riccardo Ladinetti.