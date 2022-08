Sampdoria Primavera: sale in cattedra Samuel Ntanda Lusika, la cui doppietta affonda(2-1) il Milan

Genova. Inizio di Campionato Primavera 1, a tinte forti, visto che la prima giornata ha registrato le sconfitte dell’Inter (a Bologna), dell’Atalanta (ad Empoli) e proprio del Milan (rocambolesco 3-5 col Frosinone). Ed anche questo pomeriggio c’è stata un’altra sorpresa da parte del Bologna, capace di andare a vincere a Roma, 2-0.

Ma veniamo alla partita tra blucerchiati e rossoneri, partendo dalle distinte consegnate all’arbitro Iacobellis di Pisa:

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa, Paoletti, Pellizzaro; Savio, Pozzato, Cecchini Muller, Conti, Bianchi; Ivanović, Montevago.

A disposizione: Scardigno, Zorzi, Marocco, Muratori, Cesari, Caruana, Lika, Polli, Spatari, Ntanda, Leonardi.

Milan (4-3-2-1): Pseftis; Bakoune, Coubis, Paoloschi, Bozzolan; Eletu, Gala, Zeroli; Cuenca, Alesi; El Hilali.

A disposizione: Nava, Marshage, Nsiala, Rossi, Pluvio, Foglio, Bjorklund, Incorvaia, Omoregbe, Longhi, Rossi, Bartesaghi.

Parte bene la Sampdoria, nel primo tempo ed infatti la prima occasione è di Montevago, che di testa non riesce a dare forza alla perfetta palla crossata da Savio, ma poi – alla lunga – viene fuori il Milan, che ha nelle sue fila giocatori di grande prospettiva, come Bakoune, Coubis, Eletu, Gala, Cuenca, Alesi e El Hilali, citati in progressione partendo dalla difesa.

Al 6° un errore di Villa, a metà campo, permette ai rossoneri di partire in modo pericoloso, in contropiede, ma poi è lo stesso ex interista ad andare a recuperare la palla nella sua area.

Al 7° l’arbitro non fischia un fallo grosso come una casa, su Conti e consente al Milan un’altra ripartenza importante.

Al 9° Ivanović imbuca per Montevago che insacca, ma l’ex palermitano è in offside.

All’ 11° grande azione di Conti che s’invola sulla sinistra e mette rasoterra in mezzo all’area, dove però piomba come un falco Alesi, che spazza via.

Al 23° grave errore dell’arbitro, che invece di espellere Pseftis per aver abbattuto Montevago fuori area, lanciato a rete, inverte il fallo.

Al 27° miracolo di Tantalocchi su Gala, liberato al tiro da un errore in uscita.

Al 37° è ancora Gala ad impegnare severamente Tantalocchi, che è poi fortunato, perché sulla ribattuta Eletu scaraventa la palla all’esterno rete.

E’ un assalto milanista a Fort Apache, con il portiere blucerchiato nei panni di David Crockett, tanto è vero che al 41° devia in corner una conclusione di Alesi, presentatosi solo davanti a lui, garzie ad un assist di Gala, che tuttavia meriterebbe, poco dopo, un giallo non affibbiatogli dal direttore di gara, che era invece stato severo con Villa, su analoga situazione.

Non è sufficiente ad Ivanović, mettere il turbo al 44° (il suo assist per Pozzato è intercettato da Pseftis), perché, ad inizio ripresa, Tufano manda in campo Ntanda al suo posto e il maltese Caruana a quello di Conti.

Si riprende, con il Milan a comandare la danza ed è bravo Villa, al 53°, a salvare su El Hilali, su smarcamento del paraguaiano Hugo Cuenca.

Ma tre minuti dopo, Savio mette fuori la testa sulla fascia destra e mette in mezzo un cross al bacio sul secondo palo, con Ntanda che sale in cielo e scavalca Pseftis, risultato sbloccato (1-0), con ampia soddisfazione, in tribuna, da parte di Lanna, Osti, Invernizzi ed anche Giampaolo Pazzini.

Subito dopo, è Paoletti a ribattere di testa una bomba del solito Gala, sulla quale forse Tantalocchi non avrebbe potuto arrivare, mentre invece ci arriva, eccome, al 62° su Cuenca ed al 63° su Alesi. Prestazione maiuscola quella del portiere blucerchiato.

Al 68° i milanisti urlano al rigore, ma l’intevento di Bianchi, sul subentrato Omoregbe, è pulito sulla palla.

Al 74° lo stremato Villa (crampi) è sostituito da Alessandro Marocco, appena prelevato dall’Under 18 dell’Inter e subito dopo Incorvaia (anche lui entrato da poco) atterra con un fallo da ‘arancione’ Montevago, partito in contropiede.

La Samp meriterebbe il raddoppio sulla susseguente punizione, ma Pseftis – in tuffo – smanaccia in angolo la bella esecuzione di capitan Paoletti.

Al 79° l’italo marocchino El Hilali spara una bomba, che sfiora la traversa, ma Tantalocchi era sulla traiettoria, mentre un paio di minuti dopo è Eletu (uomo ovunque, il nigeriano) a recuperare alla grande su Montesano.

Grosso pericolo per la Samp, creato da Omoregbe, che va via sulla fascia sinistra e fa partire un forte rasoterra che attraversa tutta l’area piccola, senza trovare deviazioni.

Ma all’86° sale in cattedra l’arbitro che assegna un rigore ai rossoneri, per un tackle in area fraContini e il difensore Coubis, spintosi a fare la punta.

Non si fa pregare a realizzarlo, El Hilali, forte del carisma che gli dà la numero 10 sulle spalle: (1-1) e palla al centro.

Partita finita? Nemmeno per sogno… la Samp si conquista una punizione sulla trequarti destra e va a batterla Contini Muller, in grado di pescare il fenicottero Samuel Ntanda Lusika, a sua volta capace di saltare più in alto delle mani protese di Pseftis e depositare in rete la palla del 2-1

A niente servono, per i rossoneri i cinque minuti di recupero… i tre punti sono dei ragazzi di Felice Tufano, con esordio anche di Cesari che il mister manda in mischia proprio al 90°