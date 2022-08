Sampdoria Primavera, precampionato inarrestabile, vince (1-0) anche a Pontedera

Pontedera. Precampionato inarrestabile per Felice Tufano ed i suoi ragazzi, che dopo le belle prove con Entella, Derthona, Vado, Under 21 del Monaco e Genova Calcio, vanno a vincere con una squadra che fa la Serie C (con i chiavaresi avevano pareggiato), acciuffando la vittoria al 95°, a testimonianza di un carattere mai domo, ma corre l’obbligo di dire anche per via del fatto che i toscani erano rimasti in dieci, per via dell’espulsione di Parodi, al 20° della ripresa, dovuta a doppio giallo.

Tabellino pieno di sostituzioni, come in tutte le amichevoli, perché i mister vogliono tenere giustamente tutti sulla corda:

Pontedera (4-2-3-1): Siano (46° Angeletti); Somma (46° Parodi), Shiba (46° Espeche), Bonfanti (46° Baroni, 77° Mercandalli), Aurelio (79° Di Bella); Perretta (54° Pretato), Ladinetti (46° Guidi), Catanese (79° Casadidio); Benedetti (60° Disegni) Petrovic (79° Casadidio); Mutton. Allenatore: Catalano.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi (70° Scardiglio); Villa, Pellizzaro (74° Kurti), Migliardi (85° Muratore); Savio (74° Lika), Pozzato (7O° Polli), Paoletti (70° Caruana) Chilafi (46° Cecchini Muller), Bianchi (56° Cesari); Ivanovic (46° Montevago), Ntanda (46°Leonardi).

Una bella gara, quasi in famiglia, vista la presenza fra i granata, dei due ex Primavera in prestito (Giovanni Bonfanti e Marco Somma), oltre al regista Riccardo Landinetti, che i ‘tam tam’ di mercato sussurrano essere ‘sotto controllo’ blucerchiato e che è stata decisa, un attimo prima del triplice fischio di chiusura, dalla rete decisiva dell’italo brasiliano Mateus Cecchini Muller, pronto a sfruttare una indecisione dei difensori granata.