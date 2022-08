Sampdoria, possesso sterile e polveri bagnate. Marco Giampaolo: “Immaturi, leggeri e presuntuosi”

Sampdoria: 55% di possesso palla, sei conclusioni nello specchio, 17 in totale. Salernitana: 45% di possesso della sfera, nove conclusioni in totale di cui 6 che hanno impegnato Audero.

Questi numeri parlano di una partita equilibrata, quasi a descrivere un 4 a 0 ingeneroso. La partita, invece, ha raccontato di una Salernitana pimpante, grintosa ed efficace contro una Samp spenta, passiva e inconcludente. Ed ecco che i dati apparentemente positivi assumono le sembianze dei campanelli d’allarme. Numero uno: la squadra di Giampaolo non ha saputo che fare con la palla tra i piedi, oltre al fatto che con due goal di vantaggio dopo quindici minuti i campani hanno lasciato volentieri il possesso agli avversari. Numero due: la Salernitana era tutt’altro che un monolite in difesa; nonostante ciò, la Samp ha fallito in miseramente tutte le occasioni che le sono capitate. Zero goal in tre partite è, questo sì, un dato da prendere così com’è.

Sconsolato Marco Giampaolo nel post partita. Nessuna analisi tattica. E in effetti avrebbe poco senso ridurre a questioni di modulo una prestazione così scadente. “Immaturi, leggeri e presuntuosi” ha detto il mister. Viene da chiedersi come sia possibile affrontare in questo modo una gara che era palesemente uno scontro diretto contro una buona squadra ma nulla di più.

La squadra, che ha fornito buone prestazioni contro Atalanta e Juventus, è mancata sotto il profilo della personalità. Il mercato non ha certo aiutato viste le partenze di Thorsby, Ekdal e Candreva, apparso tutt’altro che fuori forma. Ha pesato anche l’assenza di Bereszyński a cui si aggiunge un Quagliarella che ormai non può più fare lo stakanovista. La ciliegina sulla torta è stata vedere l’ex Bonazzoli in forma smagliante. Caputo è rimasto troppo isolato. In attacco, sono troppe le incognite. Caputo riuscirà a ripetersi? Quanto può dare ancora Quagliarella? Come sarà Gabbiadini dopo l’infortunio?

Anche la difesa ha mostrato segnali preoccupanti ieri. Il primo goal ha visto la retroguardia mal posizionata, il secondo è scaturito da un’azione personale del “quinto” Mazzocchi, non di certo un dribblomane ma comunque sufficiente per superare sia Leris sia Depaoli. Poi, Bonazzoli ha avuto vita facile su passaggio di Dia in quanto solo all’altezza del dischetto. Per non parlare del goal di Vilhena. Bello l’uno-due con Coulibaly, ma i difensori doriani sono rimasti immobili.

“Sconfitta che mi lascia una forte delusione – commenta Giampaolo ai microfoni del club – non soltanto a me. Non riesco a commentare sul piano tecnico. Siamo stati surclassati sotto ogni punto di vista. Basta una partita per perdere la credibilità guadagnata. Non ci sta venire a Salerno e prendere quattro goal. Uno 0 a 0 contro la Juventus non avrebbe dovuto farci credere di venire a Salerno e avere vita facile. Non esistono partite abbordabili. Bisogna avere la consapevolezza che sono tutte difficili. Siamo stati immaturi, leggeri, presuntuosi. Non siamo mai stati squadra e dobbiamo chiedere scusa al nostro pubblico. La fiducia non va mai data per scontata. Faccio fatica a fare un’analisi, meglio che non la faccia”.