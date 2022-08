Sampdoria: Paolo Viviani, una vita alla Sampdoria a crescere portieri

Genova. Quante telefonate riparatrici, dagli amici interisti milanesi, in questi tre giorni, dopo la grande prestazione di Wladimiro Falcone, allo stadio Via del Mare di Lecce, contro Lukaku e compagni…

Il tutto risale alla primavera (nel doppio senso, sia come stagione, che come squadra) del 2008, quando, con un gruppo di amici milanesi, stavo assistendo, all’attuale Interello di Milano, ad una partita delle Primavere di Inter e Sampdoria, i due team che – nel giugno successivo – si sarebbero giocate lo scudetto, con in neroazzurro Balotelli ed in blucerchiato Poli e Fiorillo…

Beh, dopo una strepitosa parata del ‘Falco di Oregina’, mi scappò detto: “Quello finirà in Nazionale”… e potete immaginare, pur a fronte di una bella carriera di Fiorillo, i simpatici sfottò che ogni tanto devo ancora subire…

Fortuna che sabato scorso, Falcone (anche lui da me incensato da anni) ha dato respiro alla mia fama di appassionato del calcio giovanile…

Saper riconoscere doti importanti in un portiere, credo sia poi ancora più difficile, che con un giocatore di movimento, ma credo sia evidente a chiunque mastichi calcio, quanto sia basilare, al di là di quanto insito nel dna del giocatore, la mano di chi è preposto alla formazione ed alla crescita del ragazzo e cioè il preparatore dei portieri.

Ecco, dove volevo arrivare… La Sampdoria ha nelle sue fila, nella veste di supervisore di tutti gli allenatori dei portieri delle giovanili, un ‘guru’ del settore ed i nomi che andremo di seguito ad elencare attestano la bontà del suo lavoro.

Stiamo parlando di Paolo Viviani, una istituzione del calcio savonese (sette stagioni consecutive, a partire dal 90/91, terzo giocatore come numero di presenze della storia biancoblù e record di imbattibilità, senza subire goal, per 1004 minuti), ormai alla Sampdoria – ad insegnare come si para agli aspiranti goalkeeper – da una dozzina di anni.

Ed è stato proprio Viviani, in tempi non sospetti, a testimoniarci in una intervista, una indovinata previsione sul futuro di Falcone in Serie A. Erano i tempi in cui il giocatore girovagava in prestito in Serie C.

Senza voler percorrere la lunga lista dei ragazzi cui ha insegnato l’ABC del portiere, ci limitiamo a tre nomi:

1) Samuele Massolo, attuale dodicesimo del Palermo (ma è stato lui a portarlo in B, lo scorso anno), dopo che uscito dalla ‘cantera’ blucerchiata, ha difeso i pali di Sanremese, Entella, Sambenedettese e Fermana;

2) Titas Krapikas, ora alla Ternana (Serie B), dopo due anni allo Spezia ed una presenza con la Nazionale lituana (più 21 con l’Under 21);

3) Petar Zovko, che ha esordito in Serie A con gli ‘aquilotti’ dello Spezia.

Poi ci sarebbero anche Giacomo Piccardo (Boston Eagle ed ora al Davidson Wildcats College nel North Carolina), Pietro Cavagnaro (Borgovercelli), Gergely Hutvágner (al BFC Siófok, Serie B ungherese, Ivan Saio (appena dato in prestito all’Arzignano Valcampio, Serie C), per non parlare degli attuali Elia Tantalocchi (un 2004 preso lo scorso anno dalla Fermana) e Nicholas Scardigno, un messinese del 2006, che Felice Tufano ha già chiamato a cimentarsi, sotto leva di due anni, con la primavera…

Ripetiamo quanto scritto ieri, con una piccola variazione: giovani portieri blucerchiati crescono…