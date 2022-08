Sampdoria, nel mirino Giulio Maggiore, mentre Gonzalo Villar è già a Genova

Genova. Gonzalo Villar ha già probabilmente mangiato le trofie al pesto (stamattina èarrivato a Genova per sottoporsi alle visite mediche, per poi affrontare il primo allenamento a Bogliasco) e come ‘commensale’ avrà presto anche Nikita Contini, che vestirà i panni di ‘dodicesimo’, dopo la bella prestazione napoletana, contro l’Espanyol.

A questo punto, altri due tasselli sono stati sistemati, per cui per completare il puzzle mancano solo due ‘pezzi’ (mezz’ala con ‘garra’ ed un esterno/trequartista) e piano piano il cerchio si sta restringendo attorno ai prescelti, che tuttavia verranno presumibilmente scelti fra i ‘last minute’.

In prospettiva il posto a centrocampo lo potrà occupare Telasco Segovia (in arrivo dal Venezuela), che tuttavia verrà inizialmente aggregato al gruppo di Felice Tufano, che lo svezzerà, in tandem con ‘El General’, Tomás Rincón, quando verrà chiamato da Giampaolo ad allenarsi con la prima squadra.

Intanto sono stati rimessi nella ‘scatola’ due pezzi che non si incastravano perfettamente nel disegno ‘giampaolino’ ed entrambi si stanno sistemando a Cremona. Stiamo parlando di Gianluca Gaetano e Andrea Poli, mentre sul ‘tavolo’ di Faggiano è apparso un nuovo pezzo, alquanto pregiato, quello dello spezzino Giulio Maggiore.

In uscita, visto l’ormai prossimo rientro in gruppo di Andrea Conti, c’è da attendersi la partenze di Fabio De Paoli, entrato nel mirino della Salernitana, oltre che in quello ormai noto dell’Hellas Verona.

Nelle partite di Coppa Italia di ieri, intanto si sono messi particolarmente in luce Simone Giordano e Leonardo Benedetti, mentre Matteo Stoppa ha avuto modo di giocare solo la parte finale del match del Palermo, contro il Torino.

Il terzino sinistro, in presto all’Ascoli, ha accompagnato costantemente l’azione bianconera sulla fascia, servendo ai suoi attaccanti perfetti cross dentro l’area veneziana; davvero una prestazione di rilievo ed una indicazione importante per un futuro, in ottica blucerchiata, del ragazzo, cresciuto alla scuola di Tufano ed a proposito di esterni mancini, è diventato ufficiale l’ingaggio dell’ex torinista Alessandro Cesari (classe 2004), peraltro già sceso in campo con la Primavera nell’amichevole contro il Vado.

Il mediano spezzino, Benedetti, si è messo in luce, anche lui, nella straripante vittoria del Bari a Verona, anche con un’imbucata perfetta, con cui ha mandato in goal il compagno Walid Cheddira (una passata scoperta di Faggiano, che addirittura non sarebbe male avere in rosa alla Samp).