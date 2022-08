Sampdoria: Murillo verso Elche

Genova. Non più tardi di tre giorni fa, parlando di un ipotetico scambio fra Ronaldo Vieira e Emanuel Vignato, avevamo fatto ricorso ai Promessi Sposi del Manzoni, per asserire che “questo matrimonio non s’ha da fare”… Beh, a volte – sia pur obtorto collo – bisogna cambiare idea… e non sono stati i ‘bravi’ di Don Rodrigo ad indurci, con le minacce, bensì una approfondita disamina della rosa della Sampdoria, alla luce della ‘lista dei 25’, prevista dalla Lega.

La rosa della Samp, così com’è, ha un surplus di Over 22 e quindi ben vengano scambi (di non titolari) con Under 22, che siano ovviamente in grado di fare la loro parte, quando chiamati in causa da Giampaolo.

Sono uscite necessarie, anzi indispensabili per consentire l’ingaggio di quei due o tre giocatori, senza limite di età, che possano completare la squadra, perché altrimenti questi andranno cercati obbligatoriamente fra i nati nel terzo millennio, cosa fattibile, ma difficile.

La lista ‘Lega’ dei 25 soffre la mancanza dei 4 slot dedicati ad Over 22 cresciuti nel club (cioè calciatori, anche se stranieri, che, tra i 15 e i 21 anni, siano stati tesserati per il Doria per almeno tre anni). In realtà, nel gruppo, ve ne sono tre (Malagrida, Trimboli e Yepes Laut), ma essendo tutti Under 22, non occupano gli slot, rientrando nella categoria dei tesserabili senza limitazione.

Ecco dunque che può rendersi necessario anche il sacrificio di quel Depaoli, che è subentrato bene contro l’Atalanta (visto che è quasi impossibile piazzare il Conti, non ancora rientrato dal lungo stop), sostituendolo magari con Gabriele Ferrarini, terzino destro, che la Fiorentina, negli anni scorsi ha mandato a farsi le ossa a Pistoia, Venezia e Perugia, il quale ha dalla sua il vantaggio di essere nato il 9 aprile del 2000 e che ora non rientra nei piani di Vincenzo Italiano.

Sarebbe invece delittuoso cedere alle pressioni di Riccardo Pecini, che a quanto pare ha messo gli occhi su Omar Colley… Invero, non è questione di pessimismo, ma cedere il capitano del Gambia, sarebbe un po’ come alzare bandiera bianca sulla Lanterna.

Legato saldamente il colosso Colley al simbolo di Genova, alla fine chi libererà un posto, sarà Jeison Murillo, il cui futuro, gira e rigira, sarà ancora spagnolo, visto che dopo il biennio al Celta Vigo, è ora ambito dall’Elche… Certo, l’ideale sarebbe che Faggiano scovasse un giovane Under 22, per sostituirlo, come avrebbe potuto essere Kaique Rocha, ma il brasiliano non ha avuto, in blucerchiato, il buon impatto che ha ottenuto invece all’Internacional di Porto Alegre, tanto è vero che il team della capitale del Rio Grande do Sul sta pensando di riscattare, dal prestito, il giocatore.

Amen, ci penserà Faggiano a trovare un rimedio all’altezza ed intanto arriverà, d’oltre oceano, un poco di linfa per le casse blucerchiate, come pure quella proveniente dalla cessione di Michael Brentan, accasatosi definitivamente nel bergamasco, all’Albino Leffe, dopo l’esperienza in prestito alla Pro Sesto.

E’ stata una cessione in prestito, invece, quella di Mattia Vitale (2004 dell’Under 18, spesso aggregato anche alla Primavera), arrivato alla Samp a gennaio, proveniente dalla Polisportiva Santa Maria, dopo essere passato per Arzachena e Sorrento.

Tornando invece alle voci di mercato, diffidiamo, per il momento, delle notizie riferenti di Over 22 in entrata… prima sarà necessario liberare i relativi slot, per evitare il rischio di avere, poi, a libro paga giocatori fuori lista.