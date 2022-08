Genova. Manolo Gabbiadini è tornato e la Sampdoria arriva in pieno recupero al pareggio per 1-1 contro la Lazio. Un punto che sembrava ormai insperato. Nel calcio però spesso basta un’occasione, se si riesce a restare aggrappati alla partita e i blucerchiati, pur soffrendo parecchio, hanno avuto il merito di stringere i denti fino al 93 quando la palla è arrivata sul piede sinistro che in questo stadio ha sempre compiuto magie ed ecco un gol che mescola classe e astuzia, per il tocco sopraffino e per l’anticipo nel tiro, che ha fatto fuori difensori e portiere, confezionato grazie a un bell’assist di Rincòn. Un gol che scaccia in parte la rabbia doriana per il rigore su Quagliarella non concesso nel primo tempo da Aureliano nonostante abbia potuto rivedere l’azione, un gol che dà un minimo di respiro dopo la disfatta di Salerno e muove la classifica. Nel primo tempo un’altra magia aveva sbloccato il risultato: Milinkovic-Savic di tacco al volo ha spalancato la via per Ciro Immobile al 21′, il palo ha negato la doppietta all’attaccante. Nel secondo tempo cambio modulo per Giampaolo che ha buttato in mischia anche Caputo accanto a Quagliarella, ma la sostituzione decisiva arriva al 69′ quando Gabbiadini rileva il capitano e ricomincia con l’ennesima rinascita.

95′ Ammonito Basic, fallaccio su Anderson

93′ Cross di Cancellieri, Milinkovic-Savic da ottima posizione sfiora solo di testa, palla sul fondo

92′ Pareggio della Sampdoria! Gabbiadini con un tocco magico d’esterno rasoterra supera Provedel su assist verticale di Rincon

90′ Cinque minuti di recupero

89′ Audero respinge un tentativo di destro di Basic in area

83′ Occasione Sampdoria! Caputo ci prova da posizione defilata sulla sinistra, botta sul primo palo respinta da Provedel, arriva Bereszynski dall’altra parte, ma invece che tirare (era in buona posizione) prova a mettere in mezzo per nessuno

81′ Per la Lazio entra Gila al posto di Romagnoli

78′ Squadre stanche e lunghe adesso

76′ Lancio in profondità per Gabbiadini, che in area prova un esterno sinistro al volo: pallone fuori

73′ Ultimo cambio per la Sampdoria: fuori Murillo per Ferrari

72′ Tripla sostituzione nella Lazio: escono Luis Alberto, Zaccagni e Cataldi per Basic, Cancellieri e Marcos Antonio

69′ Cambio nella Samp: dentro Villar per Vieira e Gabbiadini per Quagliarella

67′ Cartellino giallo per Zaccagni, è il primo della partita

66′ Triangolazione tra Milinkovic-Savic e Immobile che non si chiude per la palla di ritorno troppo lunga. Audero vigila e para in uscita bassa

63′ Occasione Sampdoria! destro di Rincòn dal limite dell’area che impegna Provedel, palla in angolo

61′ Cambio nella Sampdoria: fuori Verre per Djuricic

59′ Milinkovic-Savic ha spazio per tentare il tiro dai 20 metri, ma il destro è fuori misura e non entra neanche nello specchio della porta

52′ Altra decisione contestata dal pubblico e dai giocatori in campo: Aureliano ferma il gioco con la palla in mano alla Sampdoria nella trequarti della Lazio per consentire le cure a Luis Alberto rimasto invece nella trequarti blucerchiata

48′ Sugli sviluppi di un corner per la Lazio tentativo di Pedro dalla distanza. Nessun problema per Audero

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria e l’ingresso di Caputo al posto di Leris. Sabiri diventa trequartista, con il rombo di centrocampo formato da Verre a sinistra e Rincòn a destra. Vertice basso Vieira

Primo tempo tra Sampdoria e Lazio terminato con il punteggio di 0-1: rete di Immobile al 21′ propiziata da un’invenzione di Milinkovic-Savic. Sono stati 45 minuti di grande intensità, con i blucerchiati che hanno rischiato di prendere il secondo pochi minuti dopo, salvati dal palo ancora su Immobile, ma che reclamano un calcio di rigore per un tocco su Quagliarella giudicato non sufficiente da Aureliano, che l’ha rivisto al var. Una situazione davvero dubbia, con tutto lo stadio che ha iniziato a fischiare in continuazione l’arbitro.

Dopo aver accusato il colpo la squadra di Giampaolo ha rialzato la testa, sfiorando il pareggio con il suo capitano al 39′: Provedel pronto alla deviazione in uscita sul diagonale sinistro.



45+5 Ultimo corner per la Lazio senza danni per la Sampdoria

45+4 Gioco fermo, brutto colpo alla schiena per Sabiri

45+3 Ancora un corner non sfruttato dalla Lazio

45+1 Corner per la Lazio: Bereszynski devia un tentativo di Immobile, che si era liberato in area. La Sampdoria si difende e libera il tentativo successivo

45′ Saranno cinque i minuti di recupero

41′ Anderson non ce la fa: dentro Pedro

39′ Occasione Sampdoria: stavolta è Provedel a dire di no al capitano, che si era liberato bene, imbeccato da Verre, per il diagonale sinistro

39′ Quagliarella riceve un pallone e si gira senza pressione, la fretta di tirare lo induce all’errore: palla che gli resta sull’interno del piede e si spegne fuori

38′ Doppio corner per la Sampdoria: due deviazioni prima su Leris e poi sul calcio da fermo di Sabiri. Sugli sviluppi del secondo Verre spara altissimo

33′ Si gioca sotto una pioggia incessante di fischi

27′ La Sampdoria reclama un calcio di rigore per l’atterramento in area di Quagliarella. Il capitano è ancora a terra. Aureliano va al var, ma non concede il penality.



25′ Lazio vicinissima al raddoppio: ancora Immobile colpisce il palo dopo una respinta di Audero, su conclusione di Zaccagni, finita tra i suoi piedi

21′ Lazio in vantaggio: Immobile si invola verso la porta grazie a un assist geniale di Milinkovic-Savic con un tocco al volo. L’attaccante infila Audero in uscita.

20′ Discesa di Augello, cross lungo verso Leris che però non riesce a indirizzare la palla verso la porta

14′ Grande parata di Audero che devia sopra la traversa un tentativo di Felipe Anderson dalla distanza

9′ Primo corner per la Lazio: Audero ci mette una pezza deviando un tocco di Felipe Anderson sul secondo palo. Sugli sviluppi nulla di fatto.

2′ Problemi per Felipe Anderson, gioco fermo per un paio di minuti

1′ Partita iniziata con palla alla Sampdoria

Giampaolo parte con Quagliarella titolare, scegliendo anche Murillo per affiancare Colley. In campo anche Verre.

Sampdoria-Lazio 0-1

21′ Immobile



Sampdoria: Audero, Bereszynski, Murillo (73′ Ferrari), Colley, Augello, Leris (46′ Caputo), Vieira (69′ Villar), Rincon, Sabiri, Verre (60′ Djuricic), Quagliarella (69′ Gabbiadini).

Allenatore: Giampaolo

A disposizione: Contini, Ravaglia, Leverbe, Depaoli, Segovia, Yepes, Malagrida

Lazio: Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli (81′ Gila), Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (72′ Marcos Antonio), Luis Alberto (72′ Basic), Felipe Anderson (41′ Pedro), Immobile, Zaccagni (72′ Cancellieri)

Allenatore: Sarri

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Vecino, Casale, Kamenovic, Romero, Radu, Anderson.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: Zaccagni (L)

Spettatori: abbonati 14.444, rateo 155.912,55,