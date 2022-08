Genova. Finisce 0-0 la battaglia al Ferraris tra Sampdoria e Juventus, con i blucerchiati che hanno giocato un’ottima partita, mettendo più volte in difficoltà la Juventus. Audero ancora protagonista con un paio di parate decisive. Nel primo tempo l’occasione più ghiotta è capitata sui piedi di Leris, con Perin a deviare sulla traversa, nella ripresa gol annullato alla Juventus con Vlahovic in evidente fuorigioco prima di fornire l’assist a Rabiot. Nel finale botta e risposta con Quagliarella che sfiora la rete con un tocco di punta velenoso e Audero straordinario sul tiro al volo di Kostic. Una partita combattutissima con diversi giocatori usciti per crampi: Augello, Djuricic e Vieira.



Finisce con i giocatori sotto la Sud che applaude e intona il coro “Vi vogliamo così”

95′ Corner in favore della Juventus, ma Kean, disturbato da Bremer, non riesce a colpire come vorrebbe: palla fuori

94′ Calcio piazzato per la Samp non sfruttato da Sabiri: palla alta

93′ Audero miracoloso sul tiro al volo di Kostic servito da un cross di Kean dalla sinistra

guarda tutte le foto 11



Sampdoria-Juventus, tutte le immagini della partita

91′ Giallo per Rovella, gioco falloso

90′ Sei minuti di recupero

88′ Tocco velenosissimo di Quagliarella, che con la punta mette fuori tempo tutti, palla fuori di un soffio!

88′ Rovella ci prova dalla distanza, la palla scende ma non abbastanza per inquadrare la porta

87′ Ammonito Verre per un fallo tattico

85′ Nella Juventus entra Rovella per Locatelli

78′ Doppio cambio per Giampaolo: escono Vieira e Caputo per Depaoli e Quagliarella

77′ Nella Juventus esce Cuadrado ed entra Kean

75′ Sampdoria che ora deve stringere i denti a livello atletico, con Vieira che ormai non ce la fa più neanche lui

73′ Escono entrambi: Djuricic sostituito da Villar e Augello da Murru

72′ Crampi per Augello e Djuricic, gioco fermo

69′ Problemi per Vieira, che deve ricorrere alle cure mediche

67′ Cambio nella Sampdoria: fuori Rincòn per Verre

65′ Gol della Juventus annullato dopo un check del var, il vantaggio di Rabiot è viziato dal fuorigioco di Vlahovic che ha servito l’assist. Offside abbastanza evidente non segnalato dal guardalinee

62′ Sostituzione per la Juventus: dentro Miretti al posto di Mckennie

62′ Leris viene ammonito per un fallo su Kostic

62′ Tiro di Locatelli deviato da Leris in angolo

55′ Lancio di Djuricic per Leris, che prova la conclusione al volo in area di rigore, svirgolando

51′ Ancora duello tra Colley e Vlahovic: il difensore doriano porta sull’esterno l’attaccante, che tenta un sinistro: palla alta. Colley resta a terra, problema alla piede sinistro

50′ Spalla a spalla Vlahovic-Colley, entrambi cadono a terra, per Abisso non c’è fallo

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria e un cambio nella Juventus: De Sciglio al posto di Alex Sandro

Primo tempo che termina sullo 0-0 quello tra Sampdoria e Juventus, con i blucerchiati che sono andati vicinissimi al gol con Leris: il suo tiro al 6′ è stato deviato sulla traversa da Perin. Buona prova della squadra di Giampaolo, capace di mettere in crisi la difesa bianconera grazie agli spunti di Sabiri e a una vivacità che risulta più efficace rispetto allo sterile possesso palla degli uomini di Allegri. La Juventus si è fatta vedere dalle parti di Audero sfruttando un errore di Augello, ma il portiere non si è fatto beffare da Cuadrado (15′).



45′ Un minuto di recupero

44′ Ammonito anche Alex Sandro per una trattenuta su Sabiri che stava ripartendo

42′ Ammonito Djuricic che atterra Rabiot lanciato in ripartenza

36′ Discesa di Kostic che arriva sul fondo e appoggia per Rabiot, tiro centrale facile preda di Audero

32′ Ci prova Vieira dalla distanza, palla altissima

32′ Calcio d’angolo per i blucerchiati: cross dalla destra di Leris, Perin non esce e Danilo preferisce mettere fuori

25′ L’arbitro Abisso chiama la pausa per consentire un ristoro ai giocatori

24′ Il corner termina con un nulla di fatto: tiro di Rabiot alto sopra la traversa

23′ Occasione Juventus: tiro di Kostic dalla distanza, una deviazione rende la palla complicata per Audero, che con un colpo di reni devia sopra la traversa

18′ Ancora calcio d’angolo per i blucerchiati, Vlahovic si rifugia in angolo sul cross basso di Sabiri. Sugli sviluppi la difesa juventina sbroglia in fallo laterale

17′ Calcio d’angolo per la Sampdoria: Alex Sandro anticipa Caputo su un cross di Augello e preferisce concedere il corner

15′ Audero chiude la porta a Cuadrado! L’esterno aveva approfittato di un’indecisione di Augello sul controllo e si era involato verso la porta. Diagonale addosso al portiere blucerchiato in uscita, che para in due tempi

6′ Traversa della Sampdoria! Grande rasoterra di Sabiri che vede lo scatto di Leris, la difesa della Juventus non intercetta e la conclusione viene deviata sulla traversa da Perin

1′ Partiti, palla alla Juventus che attaccherà verso la Sud

Clima caldo, stadio pieno e nessuna sorpresa di sorta nella formazione schierata da Giampaolo per questo Sampdoria-Juventus che chiude la seconda giornata di Serie A. Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (73′ Murru), Vieira (78′ Depaoli), Leris, Rincòn (67′ Verre), Sabiri, Djuricic (73′ Villar), Caputo (78′ Quagliarella).

Allenatore: Giampaolo

A disposizione: Contini, Ravaglia, Leverbe, Murillo, Gabbiadini, Yepes, Malagrida.

Juventus: Perin, Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro (46′ De Sciglio), McKennie (62′ Miretti), Locatelli (85′ Rovella), Rabiot, Cuadrado (77′ Kean), Vlahovic, Kostic.

Allenatore: Allegri

A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Bonucci, Zakaria, Soule, Fagioli.

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: Djuricic, Leris, Verre (S); Alex Sandro, Rovella (J)

Spettatori: abbonati 14.438, paganti 13.135, rateo 155.493,80, incasso 465.722