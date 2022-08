Sampdoria, indizi su Winks anche sul sito ufficiale

Genova. Come già anticipato nell’ultimo nostro articolo, è arrivata anche da parte della Sampdoria la chiara indicazione del prossimo tesseramento di Harry Winks , con un video sul sito ufficiale, che mixa monumenti e giocatori inglesi, ad altri genovesi, con tanto di chiusura in tinta blucerchiata, con un numero bel n° 20.

Da quanto visto in tv, sembra che l’ex Tottenham sia un play che non butta mai via la palla, per cui dovrebbe poter dialogare perfettamente con i vari Djuričić, Sabiri e Villar. Insomma, non aspettatevi un Juan Sebastián Verón, perché sembrerebbe più un Sergio Volpi (avercene in questa rosa), capace di chiudere in fase difensiva e rilanciare l’azione, partendo comunque distante dalla porta avversaria.

Altri arrivi? I nomi che sono circolati, dopo la partita di Salerno (che evitiamo di commentare, tanto è stata brutta), sono quelli di Stipe Buik (2002 dell’Hajduk Spalato, di cui abbiamo già decantato le caratteristiche, è un esterno alto, abile nel dribbling e dotato di buona visione di gioco) e di Josip Brekalo, anche lui croato, ma con maggiore pedigree (33 partite in Nazionale, nonostante abbia compiuto da poco i 24 anni). E’ del Wolfsburg, ma ha giocato ultimo anno nel Torino (32 partite e 7 goal)… Ruoli simili, ma costi diversi… Fuori dei denti, più facile che arrivi l’Under 22, anche per motivi di slot in lista Lega.

Un’altra notizia al volo: vi avevamo anticipato anche che Lorenzo Di Stefano non sarebbe rimasto a Reggio Calabria… Bene, a lui sono interessate, ora, ben cinque squadre e cioè Arzignano, Foggia, Gubbio, Piacenza e Pontedera, in stretto ordine alfabetico