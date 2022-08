Sampdoria, in attesa dei colpi last minute?

Genova. Calma piatta e nemmeno un alito di vento a soffiare sulle vele blucerchiate del mercato… Ormai mancano otto giorni alla chiusura della sezione estiva ed i tifosi del Doria sfogliano a vuoto le pagine del giornali specializzati, alla ricerca di notizie, di cui, a dire il vero, nemmeno i siti internet dispongono, perché davvero tutto tace, dalle parti di Bogliasco e corte Lambruschini.

Sì, da qualche parte, si è letto di un interesse del Maiorca per Omar Colley, con un’offerta di 4 milioni di euro, ma la domanda spontanea che chiunque si è posto, è stata: “Sarà il giornalista o i dirigenti del team spagnolo, a non aver visto Sampdoria-Juventus?” Il confronto indiretto, con Gleison Bremer, è stato impietoso, per il brasiliano e chi può davvero pensare che la Samp si possa liberare del suo baluardo difensivo, per una cifra dieci volte più bassa di quanto i bianconeri abbiano pagato Bremer ai cugini del Toro? Sù, non scherziamo, va bene che la Samp ha problemi di liquidità e anche con la lista Over 22, però tutto ha un limite…

Le problematiche legate alla lista Lega, di certo stanno rallentando le trattative in entrata, perché è chiaro che non c’è vincolo di non acquisto, ma il conto economico della Samp non si può sicuramente permettere di avere in rosa elementi che il tecnico non possa usare, in quanto fuori lista. Naturale, quindi, che prima di ingaggiare qualcuno, vadano definite le uscite di Murillo e di uno tra Conti e Depaoli (quest’ultimo ha più mercato, leggi Salernitana e Verona), mentre dagli ipotetici partenti sono di certo usciti Léris e Vieira (fra i migliori in campo contro la Juve), per cui fra i candidati restano Murru (che però Giampaolo ha detto voler trattenere), Verre ed eventualmente Caputo, forse insofferente al 4-1-4-1 ed alle sistematiche sostituzioni nella ripresa.

Finiranno per uscire, in tutto, solo due? Ed allora il mister si dovrà accontentare, in definitiva, di altrettanti Over 22, facendo ricorso a qualche Under per le altre necessità, visto che giocatori maturi cresciuti nel vivaio del Club, in giro, non abbondano. Certo, un Fiorillo al posto di Contini, avrebbe creato un posto in più, ma evidentemente i costi erano diversi…

Dunque quali entrate nei due posti che si libereranno? Se esce Murillo, non è che il mercato italiano offra tanto giovani in quel ruolo, basilare negli schemi di Giampaolo, quindi uno slot ‘evaporerà’ qui e ne resterà solo uno per il centrocampo…

Vane speranze quelle di Dennis Praet e Harry Winks, mentre l’Ascoli che resiste alle insistenti offerte del Palermo per Dario Šarić, lascia spazio alle speranze che la ‘prenotazione’ blucerchiata, per il bosniaco, non sia ancora scaduta e poi, chissà se, invece, poco prima del gong di fine mercato, Vagnati e Juric non possano convincere Cairo a lasciare andare via Karol Linetty, in prestito con diritto, magari con una partecipazione ai costi d’ingaggio. Quanto all’altra lacuna in rosa a centrocampo, questa potrebbe essere ottimamente colmata dal giovane Nicolò Fagioli, per il quale tuttavia la Juve chiede garanzie di utilizzo, oppure dal suo ex compagno alla Cremonese, Gianluca Gaetano, per il quale confessiamo un debole, sin da quando giocava nella Primavera del Napoli.

Se poi di posti in lista Over, non ce ne sono più (salvo il mister dia l’assenso per una partenza fra Murru, Verre e Caputo), chiaro che – al di là dei costi d’ingaggio – non ci sarà posto per Grégoire Defrel e Adam Ounas, mentre ci sarebbe eccome per il 2003, Rasmus Winther Højlund… peccato che sulle sue tracce ci sia l’Atalanta, con un borsellino pieno di ‘sghei’ (palanche).