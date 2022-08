Sampdoria, idea Rugani

Genova. Come non esprimere soddisfazione nel leggere, di primo mattino, l’elenco dei convocati della Reggina e nello scoprire che Lorenzo Di Stefano è fra i convocati da Pippo Inzaghi? Se, poi, riuscissimo a vederlo anche in campo, nella sfida di sabato prossimo contro la Samp, il piacere sarebbe doppio.

Altra buona notizia è l’ufficializzazione, già da ieri sera da parte della Pro Sesto, del prestito al team dell’hinterland milanese, di Erik Gerbi, ritornato questa estate dalla Politehnica Timișoara, cosicché, fra i ragazzi usciti dalla Primavera, resta ora da piazzare solo Michael Brentan, previo precedente accordo per il rinnovo del contratto, per evitare il rischio di perderlo a zero fra un anno.

Per un giovane che va in prestito, un altro sembra stia finalmente per arrivare: si tratta del chiacchierato, da tempo, Marco Delle Monache, seconda punta del Pescara classe 2005, per il quale si è in attesa della fumata bianca, dopo lunghe trattative. Potrebbe restare ancora un anno in Abruzzo e non raggiungere subito il gruppo di Tufano, che nel frattempo prosegue alacremente la preparazione, con lusinghieri risultati nelle amichevoli, come l’ultima con il Derthona, vinta con un netto 3-0, frutto di una rete di Fabricio Kashari (ex Sporting Sant’ilario e Fiorenzuola) e di una doppietta di Samuel Ntanda Lusika (pescato nel Sint Truiden, in Belgio).

Passando alla prima squadra, dal ritiro del Napoli, a Castel di Sangro, giungono conferme sulla prossima destinazione genovese di Nikita Contini, che ha rifiutato altri prestiti in Serie B, preferendo il ruolo subalterno ad Audero, pur di indossare la maglia di un team di A.

A concorrere per il quarto posto, nei quattro centrali difensivi della Doria (già certi Colley, Ferrari e Leverbe, col dubbio Murillo), ai candidati Matteo Gabbia e Federico Barba, qualche sito ha aggiunto (forse impropriamente, perché su di lui è forte la pressione del Bologna), il paraguaiano dell’Herta Berlino, Omar Federico Alderete Fernández (12 presenze nella sua sua Nazionale), appena tornato al team tedesco, dopo un prestito annuale al Valencia. Difensore centrale di piede mancino e dal fisico straripante, in effetti è stato molto vicino alla Sampdoria nel gennaio del 2018, quando giocava nel Gimnasia La Plata – che lo aveva pescato nel Cerro Porteño, la squadra in cui era cresciuto anche Edgar Barreto – ma poi l’operazione non venne chiusa e Alderete finì all’Uracan, poi al Basilea ed infine per l’appunto all’Herta.

L’idea di base di chi scrive, è che alla fine – se uno stopper arriverà – sarà Matteo Gabbia, ma la voce saltata fuori oggi è davvero allettante… si tratta di Daniele Rugani, che (Juve partecipando all’ingaggio) arriverebbe non come quarto difensore centrale, bensì come compagno di coppia di Omar Colley, relegando Ferrari e Leverbe ai ruoli subalterni.

Altre campane romane, hanno in queste ore, rilanciata, la voce di un riavvicinamento alla Samp (in concorrenza con il Real Valladolid) di Gonzalo Escalante, i cui spazi laziali sono stati ridotti da Matias Vecino, neo giocatore di Maurizio Sarri ed in effetti quella della mezz’ala di ‘garra’ è una delle lacune da colmare, anche se non evidente come quella del regista, perno centrale del gioco, ma anche di quello che dovrà essere il mercato in addivenire della Sampdoria.

Il piano A per il ruolo è rappresentato da un altro Gonzalo, il Villar della Roma, mentre in caso di fumata nera, il piano B prevede un adattamento al ruolo di Marko Rog, mentre il C è invero forse il più idoneo alle esigenze, essendo un centrocampista forte fisicamente, che dà il meglio di sé davanti alla difesa e stiamo parlando del francese Lucas Tousart, anche lui dell’Herta Berlino.

Come per Alderete, sembra altrettanto poco credibile la news di una Samp sulle piste dell’interista Cesare Casadei, visti i prezzi di riscatto incompatibili con le attuali problematiche societarie, che non vanno ingigantite, ma nemmeno ignorate, senza contare la concorrenza sul giovane, addirittura del Chelsea.

Chiudiamo con il messaggio social “Aspettando te”, rivolto da Miguel Veloso a Fabio Depaoli… quale miglior indicazione di mercato, indicante l’esterno in procinto di tornare a Verona?