Sampdoria, giovani blucerchiati crescono

Genova. Poco più di due settimane ed anche questa difficile sezione di calcio mercato chiuderà i battenti… Non più tardi di ieri abbiamo illustrato i vincoli operativi, cui sono soggetti gli uomini mercato della Sampdoria, nel comparto entrate: solo prestiti, meglio se con diritto di riscatto, ma tassativamente senza obblighi al riguardo.

Ovvio che per sperare di fare questo, non si può prescindere dall’aspettare gli ultimi giorni, quando, soprattutto le ‘grandi’, sentiranno il bisogno di alleggerire le rose e dare il via libera agli esuberi, magari partecipando ai costi d’ingaggio.

Ecco, di positivo, c’è che in casa Samp, di tali situazioni, v’è solo quella di Jeison Murillo, che alla disperata potrebbe anche rimanere, a ricoprire il ruolo di quarto difensore centrale, sia pur a costi proibitivi.

Quindi, calma e gesso ed apprestiamoci a vedere Giampaolo affrontare anche le prossime tre partite (Juventus, Salernitana e Lazio), con l’attuale rosa.

A proposito di stopper, mentre – da Benevento – arrivano dichiarazioni presidenziali di conferma, in Sannio, per Federico Barba, a Milano sembrano invece sempre più propensi a dare in prestito Matteo Gabbia (solo panchina per lui, contro l’Udinese), ma è chiaro che tale operazione è soggetta, sia all’arrivo in rossonero di un nuovo difensore, sia alla precitata partenza di Murillo.

In prospettiva molto futura, comunque la Samp si è mossa ed – a quanto abbiamo avuto modo di vedere personalmente contro la Genova Calcio – anche bene, perché i talent scout di Giovanni Invernizzi sono andati a pescare in Albania, dal Sh.S. Pepa di Elbasan, il 16enne Adi Kurti, che ha già esordito con la sua Nazionale Under 17 agli ultimi Europei, in Irlanda del Nord.

In una recente intervista ai media di Tirana, il ragazzo ha dichiarato di ispirarsi al connazionale atalantino Berat Djimsiti, ma – visto dal vero – per il fisico imponente, ci ha ricordato maggiormente Kamil Glik, già perno centrale di Torino, Monaco e della Nazionale polacca, ora al Benevento. Forse è ancora un diamante un poco grezzo, ma ci penserà Felice Tufano a ‘sgrossarlo’ e far emergere, grazie alla magia dei suoi insegnamenti, il vero potenziale del giocatore.

Contro la Genova Calcio, messo in mezzo alla difesa, fra i ‘braccetti’ Giovanni Gaffi e Simone Migliardi, lo abbiamo visto – nel primo tempo in cui è stato in campo – quasi giocare da vecchio ‘libero’, a causa della mancanza di una punta di peso nei corniglianesi, ma la stoffa è sembrata esserci… Ai posteri l’ardua sentenza, noi chiniamo la fronte al massimo fattor (Tufano, nel caso specifico…).

Tornando a parlare di mercato, a Bologna, forse impressionati dall’ottima prova di Ronaldo Vieira, contro l’Atalanta, hanno lanciato l’idea di uno scambio dell’anglo guineense con Emanuel Vignato, mai entrato del tutto nelle grazie di Siniša Mihajlović. Se dovessimo restare al Manzoni e alla frase di uno dei ‘bravi’ di Don Rodrigo, ci verrebbe da dire: “Questo matrimonio non s’ha da fare”, perché i numeri – che hanno sempre ragione – parlano di un Vieira in crescita, tanto è vero che, contro gli aggressivi uomini di Gasperini, è stato il miglior recupera palloni (11, più 4 intercettati), con una percentuale di passaggi riusciti del 92% (50 su 54)… quindi teniamocelo a Bogliasco.

Certo serve un sostituto di Antonio Candreva, ma sarebbe per niente male l’idea di un bel prestito dall’Hajuduk Spalato, di Stipe Biuk, con un’operazione simile a quella fatta col Vojvodina per Mihailo Ivanović (a proposito, visto anche lui, nei secondi 45 minuti giocati dalla Primavera, all’Italo Ferrando di Cornigliano e non ha perso tempo, prima di segnare un paio di reti, di cui una d’alta scuola).

E visto che continua a sovvenirci alla mente, la partita vista contro la Genova Calcio, non possiamo fare a meno di soffermarci a tessere le lodi di Flavio Paoletti, cui Tufano ha affidato regia e fascia da capitano e dobbiamo dire che ci ha entusiasmato per la padronanza con cui ha dettato i tempi di gioco. In passato, da autentico jolly, lo abbiamo visto giocare da cursore di centrocampo e perfino al centro della difesa, ma la regia è davvero il suo mestiere.

Superfluo continuare a parlare bene di Francesco Migliardi (è un anno che lo facciamo), una menzione positiva meritano il talento Simone Leonardi ed il neo arrivato Samuel Ntanda (seconda punta, che aggredisce bene la palla), mentre un altro che ci è particolarmente piaciuto è stato Niccolò Bianchi, grande corsa sulla fascia sinistra ed un piede mancino che ricorda, nei cross, quello di Simone Giordano, che dopo un anno di gavetta al Piacenza, si è ora conquistato i galloni di titolare nell’Ascoli ed i complimenti del veterano compagno di reparto Eric Fernando Botteghin…

Che Wladimiro Falcone fosse un gran portiere, non ce lo dovevano dire gli amici interisti, che l’hanno visto all’opera, sabato scorso, nel Lecce, ma ci ha fatto ancora più piacere sentire dai palermitani i complimenti a Matteo Stoppa, la cui tecnica e rapidità ha impressionato anche Eugenio Corini.

Insomma, giovani blucerchiati crescono.