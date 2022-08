Sampdoria: dopo Đuričić (appena ufficializzato) attesi nuovi colpi

Genova. Ci sarà Filip Đuričić, già in campo, venerdì 5 agosto, alle ore 21.15, allo stadio Ferraris, per la sfida di Coppa Italia, con la Reggina di Pippo Inzaghi?

Di sicuro ci sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (assistita da Liberti di Pisa e Rossi della Spezia e dal quarto ufficiale Virgilio di Trapani, con a VAR ed AVAR Marini di Roma 1 e Rossi di Biella), prima donna di sempre ad approdare all’AIA, con la recente nomina del 1° luglio 2022, ragion per cui il match Sampdoria-Reggina entrerà nella storia.

A parte questo, la partita è attesa con impazienza dai tifosi blucerchiati (che ben stanno rispondendo alla campagna abbonamenti), desiderosi di vedere all’opera la squadra di Giampaolo, che finora non ha demeritato nelle amichevoli con Parma, Brescia e Beşiktaş, ma ha evidenziato anche lacune, cui sarà compito degli addetti al mercato, colmare.

Già… ma non ci sono soldi per fare gli acquisti che servirebbero… e la soluzione passa attraverso la cessione di Mikkel Damsgaard (che a quanto si è capito, il mister non ritiene nemmeno fondamentale), per cui si tratta solo di capire di quanto si potrà tirare la corda col Brentford, senza il rischio di spezzarla… Ci vorrà la cifra giusta, per prendere quei giocatori di cui non si può fare a meno.

Non certo i sogni irrealizzabili di Lucas Torreira (probabile destinazione Galatasaray) o tanto meno Dennis Praet (lo vuole il Torino e se così fosse si libererebbe Karol Linetty), ma quel minimo indispensabile da investire in operazioni come quella, che era praticamente chiusa, di Dario Šarić, perché non vanno dimenticati gli obiettivi di partenza: trovare in Serie B, altri quattro o cinque Abdelhamid Sabiri ed il bosniaco di Ascoli, in teoria, ha le stigmate di tale profili.

Non ha giocato in Serie B, ma in Portogallo, nell’Estoril Praia, in prestito dal Porto, Romário Manuel Silva Baró e sarà magari perché nella capigliatura, ma anche nelle movenze, ricorda il primo Ruud Gullit che, nei primi anni dell’82, giocava nell’Haarlem, fatto sta che, se davvero corrisponde al vero la voce – riportata dai media portoghesi – di un interesse della Samp… beh, questa è davvero una scommessa da fare!

Non è una scommessa, ma una certezza, Tiémoué Bakayoko, apprezzatissimo da Gennaro Gattuso e da Didier Deschamps, ma meno da Stefano Pioli, per cui è diventato un esubero per il Milan (che lo ha in prestito dal Chelsea ancora per un anno), come del resto Matteo Gabbia… un ambo da giocare sulla ruota di Genova, fermo restando il necessario aiuto meneghino per l’ingaggio proibitivo del francese.

Sono ovviamente operazioni che matureranno solo nelle ore finali del mercato (quando le uscite diventeranno imprescindibili per i grandi club), ma che vanno sondate per tempo, come ha fatto giustamente, per molti giocatori, Faggiano (ad esempio Alberto Grassi, che il Parma finirà per dover sistemare), ma è anche un po’ il discorso che sta facendo l’Hellas Verona con Fabio Depaoli, nulla di nuovo sotto il sole… ma intanto godiamoci Filip Đuričić