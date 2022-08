Sampdoria: dieci e lode alla Primavera, nelle sfide con le prime squadre

Genova. Acclarata la fatica a fare una campagna acquisti per la prima squadra, senza ‘palanche’ nel portafoglio, non si può sottacere il lavoro degli scout che lavorano per il settore giovanile, guidato da Giovanni Invernizzi.

Tanto è vero che anche oggi si registra la notizia (non ancora ufficiale) di un nuovo ingaggio per il gruppo di Felice Tufano, vale a dire Alessio Muratori, un difensore centrale del 2004, della Roma, in cerca di rilancio, dopo una stagione travagliata, iniziata in modo non positivo, causa problemi rieducativi post intervento ortopedico. Muratori sarà un rinforzo in più per la Primavera, che sta macinando amichevoli, tipo l’ultima di ieri con il Vado (Serie D), dalla quale è scaturito un bel 3-3, con parecchie indicazioni per il mister, che sta iniziando ad apprezzare il centrocampista Mateus Cecchini Muller (arrivato dall’Entella), il fluidificante Federico Savio (dalla Juventus) e la punta Samuel Ntanda Lusika (dal Sint Truiden), mentre dei ‘vecchi’ dello scorso anno, si sono visti subito in campo Lorenzo Villa, Francesco Migliardi, Flavio Paoletti, Simone Pozzato, Daniele Montevago ed il macedone Ardijan Chilafi (autore anche di uno dei tre goal, il secondo un’autorete del Vado ed il terzo del subentrato Marco Pellizzaro), mentre hanno iniziato in panchina, tra gli altri, Niccolò Bianchi, Marco Bontempi, Ardit Lika, Simone Leonardi, Luca Polli e Lucas Caruana (arrivato questa estate dall’Hibernians di Malta).

Intanto, passando a parlare della prima squadra, in vista del match di Coppa Italia, in programma venerdì 5 agosto alle ore 21.15, allo stadio Ferraris, contro la Reggina, allenata di Pippo Inzaghi, diamo un’occhiata alla rosa degli amaranto, appena rinforzata dagli inserimenti del paraguayano Federico Santander, ‘El ropero’ (l’armadio, ex Bologna) e di Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina, lo scorso anno al Cosenza.

La squadra dello Stretto ha in rosa giocatori di valore, quali il francese Jérémy Ménez (ex Milan), Riccardo Gagliolo (ex Salernitana), Thiago Cionek (ex Spal), Žan Majer (ex Rostov e Lecce), mentre mancano fra i convocati l’ex Salernitana Joel Obi ed entrambi gli ex Primavera del Doria, Yassine Ejjaki e lo stesso Di Stefano