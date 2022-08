Tracollo Sampdoria nel primo scontro diretto: la Salernitana cala il poker

SALERNITANA 4 (7′ Dia, 15′ Bonazzoli, 49′ Vilhena, 75′ Botheim) – SAMPDORIA 0

93′ Finisce qui. Una Sampdoria impalpabile viene schiacciata dalla Salernitana. Non poteva esserci viatico peggiore per la sfida contro la lanciata Lazio di Maurizio Sarri.

91′ Palla dentro l’area di Verre per Quagliarella. Tiro potente ma centrale. Blocca a terra Sepe.

90′ Ancora tre minuti. Encomiabili i sostenitori blucerchiati, che continuano a incitare la squadra.

89′ Occasione Samp che approfitta di un errore in disimpegno avversario. Conclusione incrociata di Verre abbondantemente a lato.

87′ Cross di Augello respinto dalla difesa della Salernitana. Il fatto che si tratti di uno dei primi traversoni del terzino la dice lunga sulla prestazione dei blucerchiati.

85′ Cross di Depaoli per Quagliarella. Ci prova al volo ma la conclusione viene fermata da un avversario.

81′ Pirola per Gyomber nella Salernitana

78′ Giallo per Rincon. Yepes perde il posto di Sabiri.

75′ Sabiri perde palla “scippato” da Coulibaly. Dia va subito in verticale servendo Botheim. Il subentrato incrocia: la palla sbatte contro il palo e si insacca alle spalle di Audero.

43′ Sabiri per Quagliarella che, a sua volta, allarga per Gabbiadini. Cross teso per lo stesso Sabiri. Conclusione sballata. Bella azione dei tre nuovi entrati. Giampaolo schiera ora il 4-3-1-2.

71′ Fase della gara avara di emozioni.

64′ Fuori Bonazzoli, dentro Botheim tra i padroni di casa.

63′ Recupero alto di Rincon e passaggio per Quagliarella. Conclusione da appena dentro l’area fuori misura. Nessun patema per Sepe.

61′ Quattro cambi per la Sampdoria: entrano Vieira, Verre, Gabbiadini e Quagliarella. Escono Villar, Djuricic, Leris e Caputo.

56′ Calcio d’angolo di Sabiri. Stacca Colley. Colpo di testa però debole. Para Sepe.

49′ Tris dei padroni di casa! Vilhena serve Coulibaly che chiude l’uno-due mettendo davanti alla porta il compagno che non sbaglia. Gran goal del numero 10 dei campani. Ma difesa della Samp davvero troppo passiva.

47′ Dia prende palla e si invola verso la porta. Prima conclusione respinta. Poi, servizio per Bonazzoli che da centro area segna. Tutto annullato per la posizione di offside di Dia a inizio azione.

46′ Kastanos per Mazzocchi nella Salernitana. Nicola sostituisce il giocatore ammonito nella prima frazione di gioco. Nessun cambio nelle fila della Sampdoria.

Secondo tempo

45+2′ Duplice fischio.

45+1′ Tacco di Caputo per Leris. Come in precedenza, il centrocampista è bravo a farsi trovare nei pressi della porta ma molto meno nella conclusione.

45′ L’arbitro concede due minuti di recupero.

40′ Battute finali di primo tempo in cui la Sampdoria prova finalmente a combinare qualcosa in avanti.

38′ Fallo di Mazzocchi, già ammonito, su Depaoli. I blucerchiati chiedono l’espulsione per doppio giallo. Non è di questo avviso il direttore di gara.

37′ Clamoroso errore di Leris. A seguito di una bella azione partita grazie a un bel recupero palla di Rincon, dopo un batti e ribatti la sfera finisce sulla testa di Leris. A due passi dal portiere e senza marcatori, il centrocampista doriano spedisce il pallone tra le braccia di Sepe.

34′ Leris mette in mezzo per Caputo. L’attaccante è sbilanciato e riesce a calciare verso la porta ma con poca forza. Palla murata dai difensori granata.

28′ Cross dalla destra della Salernitana. L’accorrente Bonazzoli prova a cercare il palo più lontano. Palla che esce di poco. Il goal sarebbe stato comunque annullato per un fallo in attacco.

25′ Ammonito Mazzocchi della Salernitana per un fallo su Rincon.

24′ Corner battuto da Sabiri. La palla finisce sulla testa di Ferrari. Il difensore non riesce a inquadrare la porta. Rinvio dal fondo.

20′ Cross di Candreva dalla fascia destra. Lo spiovente rischia quasi di ingannare Audero.

19′ C’è solo la Salernitana in campo fino a questo momento.

15′ Raddoppio Salernitana. Dia restituisce il favore al compagno di reparto. Fa tutto Mazzocchi che va via a due avversari sulla fascia con una facilità disarmante. Palla per l’autore del primo goal. Passaggio indirizzato al centro dell’area. Vilhena non ci arriva. Bonazzoli è solo sul dischetto e non sbaglia.

11′ Candreva tira dalla grande distanza. Audero mette in corner con i pugni.

10′ Gioca bene la Salernitana. Cambio di campo per Mazzocchi. Lo stop a seguire mette fuori gioco Depaoli, costretto alla trattenuta per fermare l’avversario. Primo giallo della gara.

9′ Il check del VAR assegna il goal. Salernitana avanti.

7′ Goal della Salernitana. Bonazzoli riceve sul versante destro dell’attacco. Difesa della Samp sguarnita. La punta mette in mezzo per l’accorrente Dia che, a due passi, insacca. Si fa ricorso al VAR per verificare l’eventuale fuorigioco di Bonazzoli.

6′ Caputo spizza di testa a beneficio di Depaoli. Il terzino blucerchiata calcia da posizione favorevole ma la conclusione è abbondantemente alta.

3′ Salernitana propositiva. Sull’out di sinistra, Mazzocchi crossa basso per Bonazzoli. L’attaccante riesce a girare verso la porta. Colley è attento e fa opposizione respingendo la conclusione.

2′ Bella palla di Candreva. Il filtrante dell’ex di giornata supera rasoterra la difesa blucerchiata. Sul pallone si avventa Dia. Provvidenziale la diagonale di Depaoli, che riesce a spazzare allontanando la minaccia.

1′ Partiti. Sampdoria incaricata del calcio di inizio. Genovesi in completo bianco. Maglia granata con pantaloncini e calzettoni neri per i padroni di casa.

Giornata di pioggia a Salrno. Arbitra Davide Massa di Imperia. Assistenti Moro di Schio e Garzelli di Livorno. Quarto uomo Feliciani di Teramo e VAR La Penna di Roma 1.

Le formazioni ufficiali

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. All. Nicola

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Salerno. Dopo il bel pareggio per 0 a 0 contro la Juventus, la Sampdoria scende all'”Arechi” per cercare i primi tre punti di questo campionato. Anche i campani sono alla ricerca della prima vittoria. In classifica, le due squadre sono appaiate a quota 1. Gli uomini di Giampaolo trovano sulla loro strada due vecchie conoscenze: Antonio Candreva e Federico Bonazzoli. Il primo passato in granata dopo anni importanti a Genova e il secondo tornato alla corte di Nicola dopo essere stato acquistato a titolo definitivo. Lo scorso anno aveva giocato in prestito.