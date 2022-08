Sampdoria. Ciak si gira, ecco Gonzalo Villar: “Amo essere al centro del gioco, Giampaolo mi fa impazzire”

La Sampdoria ha il suo play. In cabina di regia è arrivato Gonzalo Villar. Spagnolo classe 1998, arriva dalla Roma. In passato, ha vestito le maglie delle giovanili del Valencia e dell’Elche, in Segunda Division. Ha giocato con l’Under 21 della nazionale iberica e nel giugno 2021 ha fatto la sua prima ed a oggi ultima presenza con la “Roja” sostituendo Busquets nell’amichevole contro la Lituania.

“Sono molto contento di essere qui. C’era tanta voglia di arrivare alla Sampdoria e di iniziare gli allenamenti. A gennaio sono stato molto vicino. Sono sicuro che alla fine è stato meglio così. Ci aspetta una bella stagione”. Queste le prime parole del regista spagnolo ai microfoni dell’ufficio stampa blucerchiato.

Lo scorso anno, Villar non è sceso spesso in campo con i giallorossi in campionato, solo qualche presenza nella fase iniziale della Conference League. “Vengo da una stagione che non è stata come mi sarei aspettato per molte cose- racconta – ma ho acquisito ancora più fiducia in me lavorando molto con la squadra. Ho bisogno di un pochino di tempo per arrivare al ritmo giusto“.

Che giocatore si devono aspettare i tifosi della Samp? “Mi piace tenere la palla ed essere il centro del gioco, far giocare bene e vincere la squadra. Ho tanta voglia di fare bene qua. Giampaolo mi fa impazzire. Fa migliorare e crescere molto i giocatori con le mie caratteristiche. Questo è stato uno degli elementi che mi hanno spinto a scegliere i colori blucerchiati”.

Tanti sport nel cuore di Villar e una vita tranquilla: famiglia e anche studi universitari. “Mi piace il numero 4 – spiega – perché rappresenta il centrocampista di un calcio che mi piaceva tanto, anche se il mio numero preferito è l’8. Sono un ragazzo tranquillo, non mi piace molto andare in giro. Preferisco stare in famiglia, con gli amici e la fidanzata. Solo malato di sport: adoro calcio, tennis, Formula1 e basket. Se faccio un buon anno potrei anche completare gli studi e laurearmi”.

Le 33 presenze con la maglia della Roma sono state nella stagione 2020/21, quella a porte chiuse. C’è dunque grande voglia di giocare al “Ferraris” con la gente sugli spalti: “Non vedo l’ora, purtroppo ho visto tanti stadi ma vuoti”, conclude.