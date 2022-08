Sampdoria: chi sarà il regista? Villar o Machin?

Genova. Week end di calma piatta, eppure – ragionando in prospettiva – il mercato della Sampdoria è da ritenersi soddisfacente, grazie alla sagacia del management blucerchiato, nell’applicazione di una politica incentrata sui giovani, i cui fiori all’occhiello sono rappresentati, tanto per fare solo qualche nome, da Marco Delle Monache (preso dal Pescara ed ivi lasciato in prestito per un anno, che proprio ieri è stato convocato da Daniele Franceschini, per l’amichevole che l’Under 18 italiana farà – l’11 agosto – contro l’Albania), ma anche da Mihailo Ivanovć (capocannoniere della Primavera della Vojvodina, che oggi – come pure il club blucerchiato – ha ufficializzato il prestito alla Samp), da Samuel Ntanda Lusika (doppietta contro il Derthona), da Mateus Cecchini Muller (cresciuto nell’Internacional de Porto Alegre), per non parlare di Telasco José Segovia Pérez, ma solo in quanto il suo acquisto, dai venezuelani del Deportivo Lara, non è ancora stato ufficializzato.

Ed a questi, vanno ad aggiungersi la ventina di giovani dati in prestito, soprattutto in Serie C – ma anche in B – a ‘farsi le ossa’. Una politica indispensabile, nel malaugurato caso che, fra un anno, ci si dovesse trovare – toccando ferro – con gli stessi problemi di oggi. Guai a trovarcisi, senza un Damsgaard da vendere…

L’agente del danese ha, intanto, concluso la trattativa col Brentford e Mikkel è già volato in Inghilterra, dove – previo visite mediche – potrà iniziare la sua avventura in Premier League, in sostituzione del connazionale Christian Eriksen, passato al Manchester United, sboccando di fatto l’empasse del mercato della Samp.

Continuando a parlare di giovani, ma tuffandoci nel campo voci, anche il futuro del corso Matteo Tramoni potrebbe tingersi di blucerchiato, come radio mercato racconta di Rasmus Hojlund, altra stellina danese che gioca in Austria nello Sturm Graz… ma qui l’impresa è ardua, se non impossibile, perché i dirigenti del Brugge sembrano intenzionati a mettere sul piatto cash.

Il capitolo difensore centrale non evidenzia, oggi, pagine nuove, essendo sempre fermo al capoverso Murillo (vado o resto? Finora il colombiano non ha ancora accettato le proposte del Trabzonspor) ed alle opzioni A (Daniele Rugani) e B (Matteo Gabbia), mentre invece sembra si possa voltare pagina per il capitolo ‘secondo portiere’, nonostante che il ‘papabile’ Nikita Contini abbia esordito, nel secondo tempo, del Napoli, nell’amichevole contro l’Espanyol (si parla di visite mediche imminenti).

Novità molto interessanti, per i due posti vacanti da centrocampisti (regista e cursore), a partire dal fatto che sono usciti di scena due dei tanti giocatori esaminati nel relativo casting. Infatti Gonzalo Escalante si è accasato alla Cremonese, ma soprattutto il sogno di mezza estate, Lucas Torreira, è stato ufficialmente dichiarato essere un giocatore del Galatasaray.

Per un giocatore sfuggito per ‘colpa’ della Turchia, due rientrano in gioco dallo stesso stato transcontinentale. Uno è il pluri chiacchierato Alexandru Cicaldau, rumeno che gioca proprio dello stesso team di Instanbul; l’altro è l’ex sampdoriano Andrea Poli, svincolatosi dall’Antalyaspor (dove giocava in coppia con l’altro ex, Fernando). L’ex leader della Primavera Campione d’Italia, nel 2007/98, potrebbe essere una soluzione low cost, se alla fine Giampaolo si convincesse che difficilmente si potrà trovare una mezz’ala in grado di togliere il posto da titolare a Rincon (sempre fra i migliori in campo, in questo periodo) e magari si convincesse ad aspettare i ‘last minute’, per vedere se il Torino molla Karol Linetty, a prezzi di favore (il polacco è entrato solo nel finale ieri contro il Palermo).

Fino adesso abbiamo parlato solo del ‘corridore’ di centrocampo e non del regista… anche perché ormai tutti i media danno per acclarato il passaggio al Doria di Gonzalo Villar (si ipotizzano le visite mediche già per domani, come pure per Contini), tuttavia qualche media tiene calda la pista del centrocampista, del Tottenham, Harry Winks ed inoltre, proprio oggi, è balzata alle cronache una possibilità che sulle pagine di Genova 24 ed Ivg Savona, avevamo suggerito, pochi giorni fa: José Ndong Machin Dicombo, regista del Monza, il cui passaggio al Valencia di Gattuso sembra sfumare, lasciando spazio alla Sampdoria.