Sampdoria, c’è il vice Audero: dal Napoli arriva Nikita Contini

Genova. Continuano le operazioni in casa Sampdoria in vista del campionato che inizierà sabato contro l’Atalanta, calcio d’inizio alle 18:30 al Ferraris.

Questa mattina è stato comunicato un nuovo colpo che andrà ad affiancare Emil Audero, diventato uno dei beniamini della tifoseria per il suo ultimo exploit negli ultimi mesi. Nikita Contini, già in Liguria con la maglia dell’Entella, vestirà blucerchiato.

Portiere di nazionalità ucraina, Contini arriverà in prestito secco dal Napoli e rappresenterà per Giampaolo una fresca alternativa nel corso della stagione.

Il comunicato del club:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S.C. Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini (nato a Čerkasy, Ucraina, il 21 maggio 1996). Il portiere ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023”.