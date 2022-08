Genova. Due legni colpiti dalla Sampdoria e una partita giocata a viso aperto rendono un po’ bugiardo il punteggio con cui l’Atalanta passa al Ferraris: uno 0-2 costruito dai bergamaschi nel primo tempo grazie a una rete di Toloi (26′) e al raddoppio di Lookman in pieno recupero nel finale, quando ormai i blucerchiati erano tutti protesi alla ricerca del pareggio. Blucerchiati che hanno giocato una partita intensa sin dal primo minuto, segnando una rete con Caputo al 14′ annullata dal var per un fallo di Leris in partenza di azione e poi colpendo due legni con una gran punizione di Sabiri e con un tiro a giro di Quagliarella nella ripresa. Anche l’Atalanta ha colpito un palo nel primo tempo, poco prima del gol, con Maehle. Pioggia di ammoniti, ben dieci, in una partita effettivamente nervosa soprattutto nella seconda parte della ripresa.



95′ Stavolta arriva lo 0-2 di Lookman, che finalizza una ripartenza con la Sampdoria ormai tutta protesa in avanti. L’attaccante evita una scivolata di Colley e trafigge Audero.

93′ Ammonito anche Hateboer

91′ Punizione di Sabiri nel cuore dell’area, l’Atalanta sbroglia in angolo, sugli sviluppi altro corner per la Sampdoria

90′ Sei minuti di recupero

90′ Entra Murillo per Ferrari

89′ Annullato per fuorigioco il raddoppio dell’Atalanta: colpo di testa di Lookman su cross di Zapata

87′ Anche Zortea ammonito, ormai è una strage

85′ Cartellino giallo anche per De Roon, fallaccio su Colley

84′ Nell’Atalanta fuori Pasalic per Malinovskyi

83′ Quagliarella! Ancora lui con un sinistro a giro scheggia la traversa

81′ Anche Sabiri tra i cattivi per un fallo

81′ Ammonito Quagliarella per proteste

80′ Ammonito Musso per perdita di tempo

78′ Occasione per Quagliarella! Diagonale al volo su cross dalla sinistra di Depaoli e palla che si spegne di pochissimo sul fondo

75′ Arriva il momento di Fabio Quagliarella per Leris, ora il modulo è a due punte con Sabiri a supporto

73′ Ammonizione per Verre

71′ Nell’Atalanta entrano Zortea e Scalvini per Maehle e Toloi

70′ Palo di Sabiri! Punizione battuta molto bene ad aggirare la barriera restando però bassa.

68′ Ottimo calcio di punizione guadagnato da De Luca nella lunetta dell’area di rigore

63′ Nell’Atalanta fuori Muriel (applaudito dalla Sud) entra Lookman

58′ Triplo cambio nella Samp: entrano De Luca, Depaoli e Verre per Caputo, Bereszynsky e Djuricic

56′ Ancora un corner per l’Atalanta, stavolta è Bereszynski a respingere un tiro a rete di Pasalic che si era girato bene

51′ Calcio d’angolo per l’Atalanta: Vieira sbroglia una situazione al limite che poteva diventare più pericolosa. Sugli sviluppi palla sul fondo dopo il colpo di testa di Okoli

46′ Partiti. Palla alla Sampdoria.

Primo tempo terminato con la Sampdoria sotto di un gol: al 26′ Toloi ha sbloccato il risultato dopo che la sua squadra aveva colpito un palo clamoroso con Maehle. Il var ha spento la gioia di Caputo e di tutto lo stadio. Il vantaggio della Sampdoria al 14′ è stato annullato per un precedente fallo di Leris. Partita vivace sin dal primo minuto con le due squadre che si affrontano apertamente.

46′ Calcio piazzato di Sabiri che non va troppo lontano dal palo alla sinistra di Musso

45′ Saranno due i minuti di recupero

45′ Ammonito Pasalic, che atterra Sabiri in corsa

42′ Sampdoria che ha reagito con carattere alla rete dello svantaggio si fa vedere un paio di volte dalle parti di Musso, ma senza riuscire a tirare in porta

33′ Sabiri ci prova, ma Musso blocca

32′ Audero in due tempi disinnesca il tiro di Zapata

26′ Gol dell’Atalanta: Toloi finalizza sottoporta un cross dalla destra di Zapata prolungato da Pasalic. Bereszynski era troppo arretrato rispetto alla linea difensiva e lo teneva in gioco

22′ Palo di Maehle! Discesa di Hateboer sulla destra e palla che attraversa l’area di rigore. Difesa doriana tagliata fuori, arriva Maehle in corsa e si trova il pallone sul piede senza riuscire a direzionarlo a un passo dalla linea di porta. La sfera sbatte sul palo, era più facile fare gol che sbagliarlo.

19′ Ammonito Okoli, che blocca una ripartenza pericolosa

16′ Dionisi viene chiamato subito dal Var e annulla per un fallo di Leris su Mahele

14′ Caputo! Sampdoria in vantaggio: Assist di Leris che era arrivato sul fondo, l’attaccante si era liberato al centro dell’area e ha capitalizzato il “cioccolatino”, angolando leggermente il tiro

5′ Azione prolungata dell’Atalanta, che termina con una girata di Zapata sopra la traversa dai 15 metri

1′ Sul rovesciamento di fronte arriva l’ammonizione per Ferraris, che atterra Zapata lanciato in profondità

1′ Occasione Samp: Sabiri trova Leris che si infila tra le maglie larghe della difesa bergamasca: Musso in uscita gli chiude la porta

1′ Si comincia. Palla all’Atalanta che attaccherà verso la Sud. All’ingresso in campo Giampaolo e Gasperini chiacchierano amabilmente mentre attraversano il campo.

Debutto di campionato particolare per la Sampdoria, che scende in campo contro l’Atalanta. Prima del fischio d’inizio speciale omaggio a Vittorio De Scalzi, voce indimenticata di Lettera da Amsterdam, il brano che precede l’ingresso in campo delle squadre come tradizione.

Aldo De Scalzi, fratello di Vittorio, introdotto da Corrado Tedeschi, sceso in campo accompagnato dal presidente Marco Lanna, ha cantato appunto Lettera da Amsterdam sotto la Sud. Una piccola strofa anche da parte dei . Un momento di grande intensità.

Giampaolo sceglie Caputo come punta titolare, supportato da un centrocampo fitto in cui è già inserito Djuricic. Villar invece parte dalla panchina.

Sampdoria-Atalanta 0-1

Reti: 26′ Toloi



Sampdoria: Audero, Bereszynski (58′ Depaoli), Colley, Ferrari (90′ Murillo), Augello, Vieira, Léris (75′ Quagliarella), Sabiri, Rincòn, Djuricic (58′ Verre), Caputo (58′ De Luca).

Allenatore: Giampaolo

A disposizione: Ravaglia, Villar, Gabbiadini, Yepes, Murru, Malagrida.

Atalanta: Musso, Toloi (73′ Scalvini), Okoli, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Mahele (73′ Zortea), Pasalic (84′ Malinovskyi), Muriel (63′ Lookman), Zapata.

Allenatore: Gasperini

A disposizione: Rossi, Sportiello, Boga, Ruggeri.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila

Ammoniti: Ferrari, Verre, Quagliarella, Sabiri (S); Okoli, Pasalic, Musso, De Roon, Zortea, Hateboer (A)



Spettatori: 14.348 abbonati (rateo 154.612,24), 5.699 paganti (98.994 euro)