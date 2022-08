Sampdoria, Antonio Candreva passa alla Salernitana: “Ho dato tutto per la maglia blucerchiata”

Genova. Il calciomercato sampdoriano sta portando alla formazione di una squadra che segua il DNA del proprio allenatore. Insomma, una campagna acquisti funzionale al progetto tecnico.

Tuttavia ci sono state diverse cessioni, o addii a fine prestito, tra cui quella odierna annunciata nel tardo pomeriggio dal sodalizio blucerchiato:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto all’U.S. Salernitana i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candreva“.

Arrivato a Genova nel settembre del 2020, Candreva ha totalizzato 12 reti in 76 presenze, fornendo il suo contributo a livello di generosità. corsa e assist per i compagni.

Per lui inizierà una nuova avventura tra i granata di Davide Nicola, ma ciò che ha passato alla Samp sarà qualcosa che non dimenticherà mai: “Ho dato tutto per la maglia blucerchiata, cercando di rappresentare al meglio il popolo doriano – scrive il calciatore sui propri social – Due anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici e gioie…compagni e belle persone che porterò con me: grazie Doria“.