Sampdoria, altra new entry per la Primavera

Genova. Lo avevamo anticipato un paio di giorni fa, sulle pagine di Genova 24 ed Ivg Savona e adesso, pur non essendoci ancora l’ufficialità, la conferma è arrivata direttamente dal profilo Instagram di Mihailo Ivanović, dove sono state pubblicate foto in divisa blucerchiata nella sede di Corte Lambruschini..

Un colpo in più per il gruppo di Felice Tufano, ma ci si augura in prospettiva anche per mister Marco Giampaolo.

A tal riguardo, la giornata di oggi, potrebbe portare novità importanti in ottica ‘regista’ (anche ieri sera contro la Reggina se ne è sentita fortemente la mancanza), visto che ‘radio mercato’ dà per chiusa la trattativa, per portare a Bogliasco, Gonzalo Villar, mentre per Daniele Rugani, come esplicitamente dichiarato da Carlo Osti ieri sera, nonostante le intese di massima, bisognerà definire prima la posizione di Jeison Murillo, perché il bilancio della Sam non si può certo permettere di avere a libro paga, tre difensori centrali.

Oggi, alle ore 13,30,nel corso del programma Extra Time, visibile in diretta su Ge24.it ed Off Side (fuorigioco dentro e fuori dal campo), commenteremo il sofferto passaggio del turno di Coppa Italia della Sampdoria e pure della vigilia di Spezia-Como e Genoa-Benevento, ma parleremo anche di mercato delle tre squadre liguri, pronti a rispondere alle domande degli spettatori che vorranno intervenire con i loro graditi commenti.