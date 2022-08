‘Safe Holiday’, fine settimana di controlli per la polizia stradale: 71 sanzioni su 277 controlli

Genova. Nell’ambito della cooperazione internazionale tra le Polizie promossa da ROADPOL – European Roads Policing Network, l’Italia ha aderito alla campagna europea congiunta programmata nel periodo dal 26 al 28 agosto e denominata “Safe Holiday”, finalizzata al controllo di vetture e conducenti.

I controlli a cura della Polizia Stradale della Liguria hanno interessato, senza distinzione alcuna tra immatricolazione italiana o straniera e di fascia oraria, tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci o di persone, e sono stati mirati alla verifica dello condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli (dispositivi di equipaggiamento e revisione periodica) , sistemazione del carico, regolarità dei documenti di circolazione e osservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta, in particolare quelli previsti per il trasporto dei minori.

I risultati conseguiti corrispondono a 277 veicoli controllati , di cui 71 sanzionati ( se ne aggiungono 23 a due ruote, 13 sanzionati) e, per citare le condotte di guida più pericolose, 7 conducenti sono stati sanzionati per avere fatto uso del telefono cellulare, 13 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 per guida senza patente e 6 perché sprovvisti di copertura assicurativa; le patenti e i punti ritirati sono rispettivamente 5 e 236.

“Nell’ottica generale enunciata all’inizio – si legge nella nota stampa diffusa dalla Polizia Stradale – i risultati saranno oggetto di attento confronto e discussione da parte degli organismi dell’Unione Europea, fermo restando l’impegno quotidiano della Polizia Stradale per garantire all’utenza della strada viaggi e spostamenti nelle migliori condizioni possibili di sicurezza e di percorribilità delle arterie di comunicazione”