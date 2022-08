Ruba in un negozio della Fiumara e colpisce il vigilante: arrestato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 25enne per il reato di rapina.

Il giovane sabato sera è entrato in un negozio del centro commerciale Fiumara, e dopo aver prelevato alcuni capi di abbigliamento del valore di 37 euro ed averne rimosso le placche antitaccheggio, ha cercato di uscire dall’esercizio senza pagare.

Un vigilante che non lo aveva mai perso di vista, lo ha bloccato scatenando la reazione violenta dell’uomo, che lo ha colpito al torace prima di essere definitivamente bloccato.

Gli agenti di una volante del Commissariato Pré e del Commissariato Sestri Ponente sono giunti rapidamente in soccorso ed hanno tratto in arresto l’uomo che sarà processato in direttissima in mattinata.